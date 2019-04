Apple bleibt führend im Premium-Smartphone-Segment

Nach Angaben von Counterpoint Research bleibt Apple mit dem iPhone weiterhin führend im globalen Premium-Smartphone-Segment. Insgesamt erreicht es 2018 einen Marktanteil von 51 Prozent. Gegenüber 2017 bedeutet dies allerdings einen Rückgang von 7 Prozentpunkten. Samsung kommt mit 22 Prozent auf den zweiten Platz und verliert gegenüber dem Vorjahr ein Prozent.

Auf dem dritten Platz landet Huawei mit einem Anteil von 10 Prozent, was ein Plus von 2 Prozent gegenüber 2017 bedeutet. Rang vier geht an Oppo, die ihren Anteil von 1 auf 6 Prozent steigern können. Erstmals in den Top 5 platziert ist OnePlus mit 2 Prozent.

Nach Angaben von Counterpoint Research wuchs das Segment schneller als der globale Smartphone-Markt. Im Jahresvergleich beträgt das Wachstum zwischen 14 und 18 Prozent. Es wurde von neuen iPhones und der Einführung neuer Premium-Smartphones durch chinesische OEMs wie Huawei, Oppo und OnePlus getragen.

Ein Indiz für den zunehmenden Wettbewerb in diesem Segment ist laut der Marktforscher die Tatsache, dass mittlerweile fast 40 OEMs im Premiumsegment weltweit konkurrieren. Davon entfallen fast 90 Prozent der Auslieferungen auf die Top-Fünf-Player. Insgesamt beträgt der Anteil von Premium-Smartphones 2018 etwa 22 Prozent der weltweiten Smartphone-Lieferungen.

Huaweis starke Leistung war in erster Linie auf den Erfolg der Serien P20 und Mate 20 zurückzuführen, die sich auf Kamera, Stromversorgung und Design als wichtige Differenzierungsmerkmale konzentrierten. Auch in China und Europa gewann das chinesische Unternehmen Anteile im Premiumsegment.

Das Wachstum von Oppo resultiert aus einem guten Geschäft im Heimatmarkt China, wobei sich die Serien R15 und R17 am besten verkauften. Mit ihren Angeboten der mittleren bis gehobenen Klasse zielt die Marke aktiv auf die europäischen Länder ab. Darüber hinaus richtet sie sich auch an Betreiber in Europa, um ihr 5G-Portfolio außerhalb Chinas einzuführen. Ein Beispiel dafür ist Swisscomm, das für sein 5G-Netz auch das Reno 5G von Oppo anbietet.

HIGHLIGHT Smartphone-Design 2019: Notch, Raindrop, Hole-Punch, Slider Dicke Ränder um das Smartphone-Display gelten inzwischen als nicht mehr zeitgemäß. Um diese besonders schmal zu halten, lassen sich die Hersteller einiges einfallen. Welches Design gefällt Ihnen am besten? ... zum Artikel.

OnePlus konnte mit dem OnePlus 6T Marktanteile hinzugewinnen. Der Hersteller verzeichnete in Indien die höchsten Auslieferungen in einem einzigen Quartal (Q4 2018) und führte damit drei Quartale in Folge das Premium-Smartphone-Segment an und erreichte einen Marktanteil von 36 Prozent. Ein weiterer Erfolg für die Marke kam im vierten Quartal 2018, als sie in den USA erstmals unter die Top-5-OEMs im Premiumsegment aufstieg. 2018 konnte auch Google Boden gutmachen und kam unter die fünf erfolgreichsten Premium-Smartphone-Marken in Westeuropa.

Regional betrachtet war Asien-Pazifik (APAC) die am schnellsten wachsende Region im Premiumsegment mit einem Anstieg um 27 Prozent im Jahresvergleich. Auf Länderebene trugen allein China und die USA zu mehr als der Hälfte der weltweiten Lieferungen im Premium-Markt bei. Chinas Premiumsegment wuchs im Jahresvergleich um 37 Prozent, während die USA im Jahresvergleich nur um 10 Prozent wuchsen. Andere Länder, in denen das Premium-Segment schnell wuchs, sind Indonesien (+54 Prozent), Russland (+28 Prozent), Kanada (+22 Prozent), Mexiko (+22 Prozent), Thailand (+ 20 Prozent), Indien (+14 Prozent), Brasilien (+13 Prozent) und Japan (+ 10 Prozent).