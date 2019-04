Über 300 Euro kann man derzeit beim Kauf des Galaxy S10+ in Keramikausführung sparen. Außerdem verkauft Samsung das S10+ nun auch in Deutschland in der günstigeren Standardversion für unter 1000 Euro.

Zur Vorstellung der Galaxy-S10-Reihe hat Samsung in Deutschland das S10+-Modell nur in der teuren Keramikausführung ab 1249 Euro verkauft. Die für 999 in anderen Ländern angebotene Standard-Ausführung in Prism-Black, -White und -Green mit 128 GByte Speicherplatz gab es offiziell hierzulande nicht. Nun ist dieses Modell aber auch in Deutschland erhältlich. Samsung verkauft es derzeit im Rahmen einer Rabattaktion zusammen mit dem 149 Euro teuren Bluetooth-Kopfhörer AKG Y500 für 999 Euro.

Wie üblich sind die Samsung-Smartphones bei freien Händlern günstiger zu bekommen. So gibt es das S10+ in Keramikausführung bereits ab 930 Euro, was einer Ersparnis gegenüber dem empfohlenen Verkaufspreis in Höhe von mehr als 300 Euro entspricht. Die nun in Deutschland für 999 Euro angeboten Standard-Ausführung des Galaxy S10+ mit 128 GByte ist im freien Handel etwa 160 Euro günstiger (Rabattcode: PREISOPT6)

HIGHLIGHT Galaxy S10+ ausprobiert Für das Galaxy S10+ ruft Samsung mit 1249 Euro einen stolzen Preis auf. Dafür erhält man ein spitzenmäßig verarbeitetes Smartphone mit 512 GByte Speicher und 8 GByte RAM. Das Display mit Kameraloch hinterlässt jedoch einen zwiespältigen Eindruck. ... zum Artikel.

Das Galaxy S10 mit 128 GByte gibt es im freien Handel bereits ab unter 700 Euro. Damit ist das Smartphone etwa 200 Euro günstiger als bei Samsung.

Schließlich ist auch das Einstiegsmodell Galaxy S10e im freien Handel bereits für unter 600 Euro erhältlich und kostet damit etwa 150 Euro weniger als bei Samsung.

Viele der günstigen Galaxy-S10-Angebote sind auf eine bestimmte Menge limitiert und häufig nur differenzbesteuert. Dennoch ist eine solch große Ersparnis kurz nach Verkaufsstart selbst für Samsung-Smartphones mehr als beachtlich.