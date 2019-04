CAD-Daten optimal verwalten: ECM-Lösungen vereinfachen Planmanagement

Wie ECM-Systeme CAD-Prozesse verbessern können, was eine gute ECM-Lösung beim Planmanagement auszeichnet und warum sich nscale CAD als spezialisierte Lösung für das Planmanagement anbietet, erklärt das Whitepaper von Ceyoniq.

Das Planmanagement ist für viele Unternehmen eine wesentliche Säule der Informationsverarbeitung. Ob Patente, Asset-Verwaltung, Storemanagement: Die qualifizierte Verwaltung wertvoller Informationen und Dokumente stellt in Zeiten der Digitalisierung die Basis für die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens dar. Doch bestimmen oft nach wie vor Insellösungen das Informationsmanagement entlang der Prozesskette vieler Betriebe.

Geschäftskritische Vorgänge wie Änderungsaufträge, Genehmigungen oder Freigaben werden damit zum Problem. Vor allem im Kontext umfangreicher CAD-Projekte (Computer Aided Design), die in zahlreichen Branchen unverzichtbar sind, fehlt vielerorts eine konsistente Struktur für das Informationsmanagement. Das verursacht Reibungsverluste und somit unnötige Kosten. ECM-Lösungen können hier als zentrale Datendrehscheibe fungieren, um prozessrelevante Informationen zu bündeln und zentral zugänglich zu machen. Das beschleunigt die Workflows und sorgt für erhöhte Prozesssicherheit.

Der Markt für Enterprise-Content-Management-Systeme hat bis heute zwar eine Fülle von Software-Lösungen hervorgebracht, doch nur wenige Lösungen ermöglichen eine nahtlose Integration von CAD-Daten in zentrale Workflows. nscale CAD von Ceyoniq bietet alle erforderlichen Funktionalitäten eines ECM-Systems. Hinzu kommt ein nahtloser Austausch von nscale CAD mit allen gängigen ERP-Systemen. So lässt sich beispielsweise mit dem Modul nscale xSAP das Dokumentenmanagement in SAP nachhaltig optimieren.

SAP-Anwender profitieren neben klassischen ECM-Features wie dem Dokumentenmanagement und der Archivierung auch vom direkten Zugriff auf Informationen aus IT-Drittsystemen via nscale. Der nscale ERP connector ILM hilft dabei, die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Anforderungen der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) rechtskonform zu erfüllen.

Wie ECM-Systeme CAD-Prozesse verbessern können, was eine gute ECM-Lösung beim Planmanagement auszeichnet und warum sich nscale CAD als spezialisierte Lösung für das Planmanagement anbietet, erklärt das Whitepaper von Ceyoniq.