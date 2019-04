Galaxy S10: April-Update integriert Kamera-Nachtmodus

Samsung hat mit der Auslieferung der Android-April-Sicherheitspatches für seine Galaxy-S10-Smartphones begonnen. Das etwa 200 MByte große Update steht derzeit für die freien Modelle in Deutschland und der Schweiz zur Verfügung. Die restlichen Varianten sollten die aktuellen Sicherheitspatches in den nächsten Tagen als OTA-Update erhalten. Die Release Notes sind noch nicht aktualisiert, aber in der Beschreibung zum Update heißt es, dass die Stabilität von WLAN-Verbindungen und die Leistung der Kamera verbessert wurde. Letztere enthält nun einen Nachtmodus.

Google hatte die April-Sicherheitspatches für Android Anfang des Monats veröffentlicht. Wie immer unterteilt es die Sicherheitsupdates auf zwei Level. Der Patch-Level 1. April schließt insgesamt elf Sicherheitslücken, von denen zwei mit kritisch eingestuft sind. Letztere erlauben das Einschleusen und Ausführen von Schadcode. Betroffen sind die OS-Versionen 7.x Nougat, 8.x Oreo und 9 Pie. Weitere vier Lücken schließt der Patch-Level 5. April auf Systemebene, wovon eine als kritisch eingestuft ist. Zudem korrigiert das Update auch zahlreiche Schwachstellen in Qualcomm-Komponenten. Darunter finden sich sieben kritische Sicherheitslücken.

Neben den Android-Sicherheitspatches von Google schließt Samsung diesen Monat insgesamt 15 Lücken, von denen mindestens zwei mit kritisch eingestuft wird. Samsung nennt aus Sicherheitsgründen keine Details zu weiteren Schwachstellen, wobei es sich vermutliche ebenfalls um kritische Sicherheitslücken handeln dürfte.

Wie üblich integriert Samsung nur den ersten Patch-Level. Sicherheitslücken, die Google im Patch-Level 5. April beschreibt, werden in der Regel einen Monat später geschlossen.

Aktualisierung durchführen

Die Aktualisierung sollte unter Einstellungen – Software-Update auf den genannten Geräten zur Installation angeboten werden. Ist das nicht der Fall, kann man mit dem Samsung-Tool Smart Switch versuchen, die Aktualisierung manuell zu installieren. Oft steht diese für Smart Switch früher zur Verfügung als Over the Air (OTA). Smart Switch liegt für Windows und macOS vor.

Wer sich nicht sicher ist, welche Firmwareversion auf seinem Samsung-Smartphone installiert ist, kann dies mit der App Phone INFO Samsung herausfinden. Die App listet unter anderem den Produktcode auf, sodass man anhand der weiter unten aufgeführten Tabelle überprüfen kann, ob ein Update zur Verfügung steht. Alternativ kann man an diese Informationen auch über die Eingabe von *#1234# in der Telefon-App. Unter CSC wird der entsprechende Provider-Code angegeben.

Samsung Galaxy S10: Aktuelle Firmware-Übersicht (Quelle: Sammobile, Samsung-Updates, Stand 19.4.2019) Android-Version Sicherheitspatch CSC (Providercode in Rot) Produktcode Provider 9.0 1. April 2019 OXM 1ASD4 DBT Freies Gerät 9.0 1. März 2019 OVF 1ASC6 VD2 Vodafone 9.0 1. März 2019 ODX 1ASC9 DTM T-Mobile 9.0 1. März 2019 CKH 1ASCA DRE Hutchison Drei (Österreich) 9.0 1. März 2019 OVF 1ASC6 MOB A1 (Österreich) 9.0 1. März 2019 ODX 1ASC9 MAX T-Mobile (Österreich) 9.0 1. März 2019 OXM 1ASC8 ATO Freie Geräte (Österreich) 9.0 1. April 2019 OXM 1ASD4 AUT Freies Gerät (Schweiz) 9.0 1. März 2019 OVF 1ASC6 SWC Swisscom (Schweiz)

Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de