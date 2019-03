Telefónica Deutschland steigert LTE-Ausbauleistung erheblich

Mit mehr als 220 LTE-Aufrüstungen pro Woche im Februar hat Telefónica Deutschland eigenen Angaben zufolge sein LTE-Ausbautempo im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. Die Netzqualität habe sich dadurch bundesweit in vielen Regionen spürbar verbessert. “Wir sind mit unseren ehrgeizigen Netzmaßnahmen sehr gut in das Jahr 2019 gestartet und haben insbesondere in den vergangenen Wochen richtig Tempo beim Netzausbau gemacht“, sagt Cayetano Carbajo Martín, Vorstand und Chief Technology Officer (CTO) von Telefónica Deutschland. „Das neue O2 Netz bildet für den weiteren Ausbau in Stadt und Land die optimale Grundlage. Wir werden die Leistungsfähigkeit unseres Netzes weiter stärken und das Netzerlebnis unserer Kunden kontinuierlich verbessern.”

Bereits im letzten Jahr hatte der in Deutschland unter der Marke O2 vertretene spanische Mobilfunkkonzern sein Netz erheblich ausgebaut. Insgesamt erweiterte das Unternehmen das O2-Netz bundesweit um mehr als 6700 zusätzliche LTE-Stationen. Der Netztausbau erstreckte sich auch auf ländlichen Regionen, sodass dort Anwender mobiles Highspeed-Internet nutzen können und dank Voice over LTE (VoLTE) in bester Sprachqualität telefonieren. Die im Jahr 2018 komplett neu mit LTE versorgte Fläche ist insgesamt größer als Niedersachsen, das zweitgrößte Bundesland Deutschlands. Gleichzeitig hat Telefónica Deutschland die Kapazitäten seines LTE-Netzes mit Blick auf die steigende mobile Datennutzung der Kunden deutlich aufgerüstet.

Das Unternehmen nahm damit über den gesamten Jahresverlauf mehr als 120 LTE-Aufrüstungen pro Woche vor – zu Rekordzeiten vor Weihnachten waren es sogar über 300 LTE-Aufrüstungen innerhalb einer Woche. Der LTE-Ausbau erfolgte 2018 parallel zur Netzintegration von O2 und E-Plus, die mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wurde. Damit kann Telefónica Deutschland die verfügbaren Kapazitäten in diesem Jahr voll auf den weiteren Netzausbau konzentrieren.

Trotz aller Bemühungen landet Telefónica im connect-Mobilfunknetztest nach wir vor auf dem dritten Rang hinter der Telekom und Vodafone. Immerhin hat es den Abstand zu den führenden Netzbetreibern erheblich verkleinert, sodass es eine klare Notenverbesserung sowie ein Zugewinn um 127 Punkte im connect-Test erreicht.