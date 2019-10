Schlussverkauf: OnePlus 7 mit 256 GByte Speicher für 360 Euro

Kurz nach der Vorstellung des OnePlus 7T fallen die Preise für die im Mai vorgestellte Vorgängergeneration. Der chinesische Online-Versender Gearbest bietet das OnePlus 7 in der Ausführung mit 256 GByte Speicher und 8 GByte RAM in der Farbe Grau jetzt für 359,97 Euro an. Der reduzierte Preis zeigt sich nach der Eingabe des Rabattcodes „GBOP7GEUR“ an der Kasse. Hierfür muss man angemeldet sein.

Damit unterbietet Gearbest den offiziellen Verkaufspreis um fast 250 Euro. Gegenüber aktuellen Straßenpreisen beträgt die Ersparnis etwa 170 Euro. Das rote Modell ist mit 389,97 Euro (Code: „GBOP7RVYC“) ebenfalls ziemlich günstig.

Auch das mit einer Pop-Up-Kamera ausgestattete OnePlus 7 Pro gibt es bei Gearbest zu besonders günstigen Konditionen. Die Variante mit 8 GByte RAM und 256 GByte Speicher kostet mit 581,76 Euro (Code: GBOP7PXSWL) circa 170 weniger als bei OnePlus. Die Version mit 128 GByte Speicher und 6 GByte RAM ist für 517,23 Euro (Code: GB7P6128) erhältlich und damit etwa 190 Euro günstiger als regulär. Weitere attraktive Angebote finden sich hier.

OnePlus 7 und OnePLus 7 Pro mit Snapdragon 855

Das OnePlus 7 und das OnePlus 7 Pro hatte OnePlus im Mai vorgestellt. Das OnePlus 7 Pro verfügt über einen 6,67 Zoll großen und notch-freien Bildschirm, während das OnePlus 7 ein 6,41 großes Display mit Notch bietet. Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale sind neben Qualcomms Snapdragon 855 die 48 Megapixel auflösende Hauptkamera und das sich durch eine besonders hohe Bildwiederholrate auszeichnende Fluid-AMOLED-Display, das jedoch der Pro-Variante vorbehalten ist.

Während die Pro-Variante optional mit 6, 8 oder 12 GByte RAM sowie 128 oder 256 GByte internem Speicher angeboten wird, beschränkt OnePlus bei der Standvariante den RAM auf 6 oder 8 GByte. Zudem ist der Akku mit 3700 mAh Stunden etwas kleiner als beim OnePlus 7 Pro, dessen Stromspeicher mit 4000 mAh spezifiziert ist. Beide Smartphones verfügen zudem über einen USB-3.1-Anschluss (Typ-C), Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos und einen ins Display integrierten Fingerabdruckscanner. Zur weiteren Ausstattung gehören auch NFC, Bluetooth 5.0, WLAN 802.11ac und LTE mit bis zu 1,2 GBit/s im Download und bis zu 150 MBit/s im Upload.

Bestellungen aus China

Bis die Bestellung aus China beim Kunden in Deutschland ankommt, vergehen 15 bis 25 Werktage, wobei man auch immer den Auslieferungszeitpunkt im Auge haben sollte. Der Versand der OnePlus-Smartphones erfolgt zwischen dem 17. und 18. Oktober ausgeliefert. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man im Warenkorb die Versandoption EU priority Line wählen (ist in der Regel voreingestellt). Einen Rechtsanspruch auf eine zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Da Gearbest mit europäischen Serviceanbieter kooperiert, muss das Gerät im Garantiefall nicht zurück nach China versendet werden. Die Garantieabwicklung erfolgt über ein spanisches Service-Center.