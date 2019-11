OnePlus 7T mit 256 GByte Speicher für 437 Euro

Zum Singles‘ Day verkauft der chinesische Online-Shop Gearbest die vor wenigen Wochen vorgestellten Smartphones OnePlus 7T und OnePlus 7T Pro besonders günstig. Das OnePlus 7T bietet Gearbest in der hierzulande nicht erhältlichen Version mit 256 GByte Speicher für 437,37 Euro an. Damit ist das Modell etwa 160 Euro günstiger als die Variante mit 128 GByte Speicher. Der reduzierte Preis zeigt sich nach der Eingabe des Rabattcodes „GBOP7TB1111“ an der Kasse. Hierfür muss man angemeldet sein. Das Angebot ist auf 200 Stück limitiert.

Auch das OnePlus 7T Pro ist bei Gearbest mit einem Preis von 622,20 Euro derzeit besonders günstig und kostet knapp 140 Euro weniger als bei OnePlus.

Im DxOMark-Test erzielt das OnePlus 7 Pro, das sich in Sachen Kameraausstattung nicht vom OnePlus 7T Pro unterscheidet, einen Wert von 114 Punkten. Damit zählt es derzeit zu den besten Kamera-Smartphones.

Bestellungen aus China

Bis die Bestellung aus China beim Kunden in Deutschland ankommt, vergehen 15 bis 25 Werktage, wobei man auch immer den Auslieferungszeitpunkt im Auge haben sollte. Der Versand der OnePlus-7T-Smartphones erfolgt zwischen dem 31.10 und 7.11. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man im Warenkorb die Versandoption EU priority Line wählen (ist in der Regel voreingestellt). Einen Rechtsanspruch auf eine zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Da Gearbest mit europäischen Serviceanbieter kooperiert, muss das Gerät im Garantiefall nicht zurück nach China versendet werden. Die Garantieabwicklung erfolgt über ein spanisches Service-Center.