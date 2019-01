Chronus bietet Ersatz für DashClock Widget

Für eine vollständige Kompatibilität müssen DashClock-Erweiterungen jedoch angepasst werden. Der Entwicklungsaufwand hält sich aber in Grenzen.

Das DashClock Widget erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit unter den Android-Anwender. Dies verdankt es seiner Plattformfunktionalität für zusätzliche Erweiterungen. Allerdings wurde es schon seit zwei Jahren nicht mehr aktualisiert und ist aufgrund neuer Entwicklerrichtlinien seit einiger Zeit nicht mehr im Play Store verfügbar. Diese schreiben vor, dass ab November 2018 Apps mindestens API-Level 26 (Android 8 Oreo) unterstützen müssen. Die letzte Version der DashClock-App bietet hingegen nur Support für API-Level 21 (Android 5).

Mit DashClock Host steht nun aber ein Modul für die Widget-Sammlung Chronus parat, mit der die Weiternutzung bestehender DashClock-Erweiterungen möglich ist. Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen.

Diese liegen an einem Kompatibilitätsproblem mit der alten DashClock App und der sehr alten Android-API, die sie unterstützt, im Vergleich zur neuesten API-Ebene von Chronus. DashClock verwendet android.R.style.Theme_Translucent_NoTitleBar für die Erweiterungseinstellungen, was jedoch seit API_Level 23 nicht mehr unterstützt wird. Mit dem Hinzufügen des Codes setVisible(true) in onStart() ist allerdings ein Workaround möglich. Einige Erweiterungen nutzen diesen Workaround bereits.

Mit Chronus 12.1 hat Entwickler David van Tonder die Erweiterungsfunktion auf die neueste Android-API 28 aktualisiert. Aus diesem Grund, es sei denn, die Erweiterung selbst überschreibt Theme_Translucent_NoTitleBar, wird das Starten der Einstellungen für die Erweiterung nicht mehr funktionieren. Laut van Tonder gibt es derzeit keine andere Lösung, als die Entwickler dazu zu bringen, ihre Erweiterungen zu aktualisieren. Hierfür müssen sie nur in den Metadaten der Erweiterung die Variabel „world readable“ einfügen, sodass sie von Chronus DashClock Host angezeigt werden kann.

Van Tonder schreibt in einem Beitrag auf Google+, dass er bereits mit einer Reihe von Entwicklern Kontakt aufgenommen habe. „Einige Entwickler haben sich bereit erklärt, ihre Erweiterungen zu aktualisieren, andere haben gesagt, dass sie sie nicht mehr pflegen, wieder andere haben überhaupt nicht geantwortet.“

Nutzer, die eine DashClock-Erweiterung auch in Zukunft in Verbindung mit Chronus verwenden wollen, sollten selbst die Initiative ergreifen und die Entwickler bitten, den fehlenden Code in die Erweiterung zu integrieren.