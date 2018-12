Snapdragon 855: Xiaomi zeigt Mi MIX 3 mit neuer CPU und 5G-Support

Xiaomi hat sein jüngstes Flaggschiff Mi MIX 3 mit Snapdragon 855 und X50-Modem auf der China Mobile Partner Conference gezeigt. In einer Live-Demo nahm das Gerät auch Verbindung zu einem 5G-Netz auf.

Xiaomi hat auf der China Mobile Partner Conference in Guangzhou sein im Oktober vorgestelltes Flaggschiff Mi MIX 3 mit dem in dieser Woche offiziell vorgestellten neuen Qualcomm-Prozessor Snapdragon 855 inkusive 5G-Modem Modem X50 ausgestellt. In einer Demo demonstrierte Xiaomi die Verbindungsaufnahme zu einem 5G-Netz. Laut Hersteller verfügt das Mi MIX 3 5G außerdem über eine „intelligente Antennenumschalttechnik“, die Downloadraten von bis zu 2 GBit/s ermöglicht.

Laut Qualcomm haben auch andere chinesische Smartphonehersteller an der Konferenz teilgenommen. Neben Xiaomi sollen auch OnePlus, Oppo, Vivo und ZTE entsprechende Smartphones präsentiert haben. Allerdings ist in dem Bericht auf Sina Weibo nur von Xiaomi die Rede.

Xiaomi MI MIX 3 mit Screen-to-Body-Ratio von 93 Prozent

Xioami hatte Ende Oktober sein neues Smartphone-Flaggschiff Mi MIX 3 vorgestellt. Auch bei der vierten Generation der MIX-Reihe verzichtet der Hersteller auf eine Display-Einkerbung, auch Notch genannt, wie sie von vielen Mitbewerben verwendet wird, um eine hohe Screen-to-Body-Ratio zu erreichen. Auf die Frontkamera hat Xiaomi jedoch nicht verzichtet, sondern versteckt sie im Gehäuseinneren. Durch einen magnetischen Slider kann der Anwender die Selfie-Kamera hervorholen.

Während die im Oktober vorgestellten Modelle ausschließlich mit Snapdragon 845 erhältlich sind, basiert die 5G-Variante auf dem in dieser Woche präsentierten Snapdragon 855. Im Vergleich zum Vorgänger bietet das neue Qualcomm-SoC eine 45 Prozent bessere Rechenleistung sowie eine 20 Prozent höhere Grafikperformance.

Ab wann das Mi MIX 3 mit Snapdragon 855 und 5G-Modem erhältlich sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Hierzulande dürfte die 5G-Funktionalität jedoch herzlich wenig Anwender interessieren. Bis es in Deutschland 5G-Netze von relevanter Dichte geben wird, stellt Xiaomi wahrscheinlich bereits das Mi MIX 8 vor. Womöglich wird es aber auch ein Modell mit Snapdragon 855 ohne 5G-Funktion geben. Schließlich müssen Smartphonehersteller neben dem Snapdragon 855 auch das Modem X50 verbauen, um 5G-Kompatibilität zu ermöglichen. Ohne 5G-Modem und mit Snapdragon 855 wäre ein solches Modell aufgrund der besseren Leistung sowie der niedrigeren Leistungsaufnahme auch hierzulande interessant.