Schnäppchen: Pocophone F1 mit 128 GByte für 276 Euro

Gearbest bietet das Xiaomi Pocophone F1 mit 128 GByte Speicher im Rahmen einer Rabattaktion für 275,90 Euro an. Hierfür muss man im Warenkorb den Rabattcode „321A88SV31“ anwenden. Damit ist das mit einem Snapdragon 845 und 6 GByte RAM bestückte Smartphone etwa 46 Euro günstiger als bei deutschen Online-Händlern.

Bis die Bestellung beim Kunden in Deutschland ankommt, vergehen lau Gearbest zwischen 10 bis 18 Werktage. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man allerdings im Warenkorb die Versandoption „EU priority Line“ wählen. Einen Rechtsanspruch auf zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht.

Xiaomi hatte das Pocophone F1 im August 2018 vorgestellt. Damit der in dem Smartphone verbaute Snapdragon 845 möglichst lange Spitzenleistung liefert, hat der Hersteller eine Flüssigkühlung integriert. Eine ähnliche Technik verwendet Xiaomi bereits für sein Gaming-Smartphone Black Shark. Der Akku bietet eine Kapazität von 4000 mAh und unterstützt mit dem mitgelieferten USB-C-Netzteil dank Quick Charge 3.0 eine schnelle Aufladung.

Um Kosten zu sparen, verwendet Xiaomi für das Pocophone F1 kein Alugehäuse. Stattdessen besteht die Rückseite entweder aus Polycarbonat oder aus Kevlar (Armoured Edition). Anders als bei seinen Flaggschiffmodellen stattet Xiaomi das Pocophone F1 mit einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und einem microSD-Card-Slot aus. Auf NFC muss man allerdings verzichten, ebenso auf Staub- und Wasserschutz.

Auch in Sachen Kameraausstattung muss man Kompromisse eingehen. Zwar verfügt das Pocophone F1 über eine Dualkamera, aber diese ist technisch nicht auf dem Niveau wie sie in den teureren Xiaomi-Smartphones Mi 8 und Mi MIX 2S mit je zwei 12-Megapixel-Sensoren zu finden ist. Stattdessen besteht sie aus einem 12 Megapixel-Sensor mit f/1.9-Blende und einer 5-Megapixel-Variante mit f/2.0. Außerdem verzichtet sie laut Spezifikation auf eine optischen Bildstabilisierung. Dafür scheint das Kameramodell auf der Vorderseite mit 20 Megapixel Auflösung, die auch einen Portrait-Modus bietet, der im Mi 8 verbauten Modell zu entsprechen. Immerhin kann das Pocophone F1 im DxOMark mit einem Wert von 91 Punkten ältere Smartphones wie das Galaxy S7 Edge und das iPhone 7 Plus hinter sich lassen.

Das 6,18 Zoll große LCD-Display bietet eine Auflösung von 2246 x 1080 Pixel, was einer Pixeldichte von 403 ppi entspricht. Die Helligkeit liegt typischerweise bei 500 Nits, der Kontrast bei maximal 1500:1. Um die diversen Sensoren und Frontkamera unterzubringen, setzt Xiaomi am oberen Rand wie beim Mi 8 auf eine Displayaussparung (Notch). Dort ist unter anderen ein Infrarot-Sensor verbaut, der eine Entsperrung des Geräts über eine Gesichtserkennng ermöglicht. Das Ganze soll auch bei dunklen Lichtverhältnissen funktionieren. Die Notch lässt sich zwar ausblenden, dennoch steht deutlich weniger Platz für Benachrichtigungssymbole oder Statusnzeigen wie Akku-, WLAN- und Mobilfunkstatus, sowie Zeit und Datum zur Verfügung.

Fazit: Pocophone F1

Für Anwender, die Wert auf eine Smartphone mit hoher Performance legen, ist das Pocophone F1 ein unschlagbares Angebot. Auch in Sachen Batterieausstattung kann das Xiaomi-Smartphone mit aktuellen High-End-Angeboten mithalten. Hinsichtlich der Kameraausstattung muss man hingegen mit Kompromissen leben. Auch der fehlende NFC-Support dürfte manche Anwender stören. Und auch die Displayaussparung ist nicht jedermanns Sache.