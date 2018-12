Office für Mac 16.20 mit Dark Mode für alle Nutzer verfügbar

Office-365-Anwender mit macOS 10.14 Mojave können ab sofort den Dark Mode auch mit den Office-Programmen von Microsoft nutzen. Außerdem hat Microsoft die Bedienoberfläche mit verbesserter Grafik und neuen Icons etwas modernisiert.

Mit Outlook für Mac im Dark Mode bleibt es allerdings bei den E-Mails selbst bei einem hellen Hintergrund. Das ist gewöhnungsbedürftig ist – und manche Nutzer empfinden es durch den starken Kontrast zum umgebenden Fenster sogar als ausgesprochen irritierend.

Um an die dunklere Ansicht zu kommen, müssen Nutzer in den Systemeinstellungen den Dark Mode aktivieren. Schon Mitte des Jahres aktivierte Microsoft bereits einen dunklen Modus für die Nutzer von Outlook.live.com.

Durch den „Dark Mode“ oder „Dunkler Modus“ soll das Lesen von Nachrichten in dunklen Umgebungen angenehmer sein, da die Augen weniger belastet werden. Wie Forscher der Universität Tübingen kürzlich berichteten, könnte die Umkehrung des Textkontrasts auch im Hinblick auf Kurzsichtigkeit positive Auswirkungen haben.

Die Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Augenheilkunde fanden heraus, dass Lesen bereits nach einer halben Stunde zu einer Veränderung der Augenhaut führt, die sich hinter der Hornhaut befindet. Bei einem dunklen Text auf hellem Hintergrund wird sie dünner, was ein Längenwachstum des Augapfels auslöst und in der Folge zu Kurzsichtigkeit (Myopie) führt. Liest man einen Text auf dunklem Hintergrund, werde die Augenhaut dicker. Das Augenwachstum bleibt gehemmt, so die Tübinger Forscher.

Dies lässt erwarten, dass schwarzer Text auf hellem Hintergrund die Myopie-Entwicklung fördert, während heller Text auf dunklem Hintergrund die Myopie hemmt. Den Textkontrast umzukehren, wäre deshalb eine einfach umzusetzende Maßnahme, um die Myopie-Entwicklung aufzuhalten, die durch mehr verbrachte Zeit beim Arbeiten und Lesen an Computerbildschirmen und Tablets begünstigt wird.