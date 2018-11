Google-Kamera mit Nachtmodus für Mi 8, MIX 2S und Pocophone F1

Die Xiaomi-Entwickler haben in der am vergangenen Freitag veröffentlichten Beta-Version von MIUI einige Fehler in den Kamera-Libraries beseitigt, sodass die Google-Kamera inklusive Nachtmodus auf den Smartphones Mi MIX 2S, Mi 8 und Pocophone F1 genutzt werden kann. Der Nachtmodus der Google-Kamera ist der der Xiaomi-Software deutlich überlegen und bringt im wahrsten Sinne Licht ins Dunkel.

Noch hat Google den neuen Nachtmodus offiziell nicht freigeschaltet. Doch ist kürzlich eine Beta-Version aus den Laboren der Entwickler geschlüpft, die von XDA Developers veröffentlicht wurde. Besitzer von Pixel, Pixel 2 und Pixel 3 können damit schon jetzt den Nachtmodus nutzen. Sicher ist, dass die Entwicklung der neuen Kamera-Software noch nicht abgeschlossen ist und auch noch Fehler enthält. Aber die vom Nachtmodus erzeugten Bilder können sich durchaus sehen lassen.

Um eine angepasste Version der Pixel-3-Kamera mit Nachtmodus auf den Xiaomi-Smartphones Mi MIX 2S, Mi 8 und Pocophone F1 nutzen zu können, muss auf diesen die jüngste Beta-Version von MIUI 10 auf Basis von Android 9 Pie installiert werden. Diese stammt vom 8. November und liegt auch in einer von Xiaomi.eu angepassten Variante vor.

Kürzlich hatte ja Xiaomi-Mitbegründer Ley Jun angekündigt, den Kamera-Nachtmodus des kürzlich vorgestellten Mi MIX 3 für die Smartphones Mi MIX 2S und Mi 8 bereitzustellen. Das ist mit der letzten Beta-Version von MIUI 10 auch passiert. Aber wie die folgenden Aufnahmen zeigen, ist der Nachtmodus der Google-Kamera deutlich leistungsfähiger. Neben dem Nachtmodus bietet die Google-Kamera auch einen Portrait-Modus, der HDR+ unterstützt.