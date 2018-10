IBM kauft Red Hat für 34 Milliarden Dollar

Der Kaufpreis liegt bei 190 Dollar je Red-Hat-Aktie in bar. Eigentlich ist der Open-Source-Anbieter derzeit mit 20,5 Milliarden Dollar bewertet. IBM will Red Hat als eigenständige Abteilung innerhalb der Hybrid-Cloud-Sparte weiterführen.

IBM hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Linux-Anbieters Red Hat getroffen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 190 Dollar pro Aktie in bar. Damit hat die Transaktion ein Volumen von 34 Milliarden Dollar. Es ist zudem die bisher größte Akquisition im Bereich Linux oder Open Source. Red Hat, das als größter Linux-Anbieter im Enterprise-Segment gilt, wurde bisher mit rund 20,5 Milliarden Dollar bewertet.

Allerdings steht für die IBM-Chefin Ginni Rometty nicht Linux, sondern Red Hats Cloud-Geschäft bei der Übernahme im Mittelpunkt. „Die Übernahme von Red Hat ist ein Wendepunkt. Es verändert alles am Cloud-Markt. IBM wird der weltweit führende Hybrid-Cloud-Anbieter werden und Unternehmen die einzige offene Cloud-Lösung anbieten, die den vollen Wert der Cloud für ihre Unternehmen erschließt“, wird Rometty in einer Pressemitteilung zitiert.

Die meisten Unternehmen hätten bisher nur etwa 20 Prozent ihres Wegs in die Cloud abgeschlossen – sie mieteten vor allem Rechenleistung in der Cloud, um Kosten zu senken. „Bei den nächsten 80 Prozent geht es darum, den realen Geschäftswert zu steigern und das Wachstum voranzutreiben. Das ist das nächste Kapitel in der Cloud. Es erfordert die Umstellung von Geschäftsanwendungen auf eine hybride Cloud, die Extraktion von mehr Daten und die Optimierung aller Bereiche des Unternehmens, von der Lieferkette bis zum Vertrieb.“

Red-Hat-CEO Jim Whitehurst betonte, dass Open Source die erste Wahl für moderne IT-Lösungen sei. Er sei sehr stolz auf die Rolle, die Red Hat bei der Etablierung von Open Source in Unternehmen gespielt habe. „Die Zusammenarbeit mit IBM wird uns mehr Reichweite, Ressourcen und Fähigkeiten bieten, um die Bedeutung von Open Source als Grundlage für die digitale Transformation zu beschleunigen und Red Hat einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen – und das alles unter Beibehaltung unserer einzigartigen Kultur und unseres unerschütterlichen Engagements für Open-Source-Innovationen.“

Red Hat soll künftig als eigenständige Abteilung innerhalb von IBMs Hybrid-Cloud-Team agieren. IBM bekennt sich zudem zu Red Hat als Open-Source-Entwickler und Teil der Open-Source-Community. So soll Red Hat weiterhin Initiativen wie Patent Promise, GPL Cooperation Commitment, Open Invention Network und LOT Network unterstützen. Auch das aktuelle Produktportfolio von Red Hat soll fortgeführt werden, unter der Leitung des aktuellen CEO Jim Whitehurst und seines Management-Teams. Auch der Firmensitz von Red Hat soll beibehalten werden.

Die Vorstände von IBM und Red Hat haben dem Zusammenschluss bereits zugestimmt. Es steht allerdings noch die Genehmigung der Red-Hat-Aktionäre sowie der zuständigen Regulierungsbehörden aus. Der Abschluss der Transaktion ist für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant.