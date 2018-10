Pixel-Smartphones: Google arbeitet an Nachtsichtmodus

Google arbeitet offenbar an einem Kameramodus, der Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich verbessern soll. Er ist jedoch Googles Pixel-Smartphones vorbehalten. In der aktuellen Version der Kamera-App soll der sogenannte Night Sight Mode bereits integriert sein – er ist aber noch nicht aktiv.

Ein Mitglied der XDA Developers konnte nach der Dekompilierung der App einen Boolean-Wert identifizieren, der auf „wahr“ umgestellt den Nachtsichtmodus einschaltet. Die so veränderte Kamera-App soll mit der ersten Pixel-Generation, deren Nachfolgern Pixel 2 und Pixel 2 XL sowie den beiden aktuellen Modellen Pixel 3 und Pixel 3 XL funktionieren.

Auf Flickr veröffentlichte Beispielfotos zeigen die Möglichkeiten des Nachtsichtmodus. Sind auf einem mit aktiviertem HDR+ und ohne LED-Blitz aufgenommenen Foto aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse praktisch keine Details zu erkennen, liefert die Night-Sight-Funktion ein Bild, das den Eindruck vermittelt, es sei bei Tageslist aufgenommen worden.

Laut XDA Developers ist es jedoch erforderlich, das Smartphone während der Aufnahme für mehrere Sekunden ruhig zu halten. Die Funktion selbst findet sich in der App (nachdem sie freigeschaltet wurde) auf der Registerkarte „Mehr“. Dass der Nachtsichtmodus aktiv ist, zeigt ein Mond-Symbol im Auslöser-Button an. In der Fotos-App taucht das Mondsymbol ebenfalls in der oberen rechten Ecke auf.

Die vom Nutzer cstark27 modifizierte Kamera-App kann ab sofort von Android File Host heruntergeladen werden. Sie ist nicht von Google signiert und muss per Sideloading installiert werden. Zudem wurde der Paketname der App geändert – sie ersetzt also nicht die vorinstallierte Version der Kamera-App sondern steht als zusätzliche Anwendung zur Verfügung.