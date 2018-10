Sinequa zeigt Insight Engine beim Gartner Data & Analytics Summit 2018

Cognitive Search & Analytics-Lösungen ermöglichen es großen Unternehmen, informationsgetrieben zu werden. Auf dem Gartner Data & Analytics Summit am 22./23. Oktober in Frankfurt/Main stellt Sinequa als Aussteller und in einem Fachvortrag Konzepte dafür vor.

Auf dem Gartner Data & Analytics Summit am 22./23. Oktober in Frankfurt/Main ist Sinequa, Spezialist für kognitive Suche und Analyse, als Aussteller und mit einem Fachvortrag vertreten. Die Konferenz vermittelt Werkzeuge, um auf den Grundlagen von Datenmanagement, BI und Analytik aufzubauen, innovative Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Blockchain und das Internet der Dinge (IoT) zu nutzen und den Wandel zu einer datengesteuerten Kultur zu beschleunigen.

Sinequa entwickelt Cognitive Search & Analytics-Lösungen, die es großen Unternehmen ermöglichen, informationsgetrieben zu werden. Darüber informiert der Softwarespezialist an Stand Nummer S10. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist auch am deutschen Markt aktiv und konnte Mitte 2018 unter anderem über seinen hiesigen Partner Join GmbH einen strategischen Vertrag mit einem der größten Automobilhersteller der Welt unterzeichnen. In Kooperation mit Accenture wurde eines der weltweit führenden Chemieunternehmen mit Sitz in Deutschland als Neukunde gewonnen.

Am Mittwoch, den 24. Oktober, hält Hans-Josef Jeanrond, Chief Marketing Officer bei Sinequa, einen Vortrag (10.05 – 10.25 Uhr) zum Thema „Von Daten-getriebenen zu Informations-gesteuerten Unternehmen“. Daten werden oft als „das neue Öl“ einer Organisation betitelt. Doch sind sie eher vergleichbar mit Golderz: So wie es großen Aufwandes bedarf, reines Gold zu gewinnen, braucht man die intelligente Kombination einer ganzen Reihe von Analysewerkzeugen, um relevante Informationen aus Rohdaten zu extrahieren. Informationen haben für verschiedene Menschen einen ganz anderen Wert. Was für einige nutzlos ist, ist für andere äußerst wichtig. In einem informationsgetriebenen Unternehmen müssen die richtigen Informationen extrahiert und den richtigen Personen zur richtigen Zeit zur Verfügung gestellt werden. So können sie die richtigen Entscheidungen treffen, bessere Produkte und Dienstleistungen entwickeln und ihre Kunden besser bedienen. Kognitive Suche und Analyse mittels Natural Language Processing, Machine Learning und KI ist dafür das geeignete Instrument.

Weitere Informationen zum Event unter https://www.sinequa.com/gartner-data-analytics-summit-2018-germany/