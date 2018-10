Warum Macs ohne Management teuer werden können

Ob BYOD, Alleingänge von Abteilungen oder Wunsch von oben: die IT benötigt eine Lösung, um bereits vorhandene und zukünftige Macs in die Unternehmensstruktur zu integrieren. Während selbst kleinere Unternehmen ihre PC-Clients mit Gruppenrichtlinien regulieren und Smartphones per Mobile Device Management ausrollen, sind Macs oft vom IT-Management ausgenommen. Viele Admins wissen nicht einmal konkret, wie viele Macs sich im Firmennetzwerk herumtreiben. Gehören Sie dazu?

Das ist keine kleine Nachlässigkeit, das kann ein kritisches Sicherheitsrisiko sein. Die IT sollte sicherstellen können, wer sich mit dem Mailserver verbinden kann, wer Zugriff auf sensible Dokumente hat – und ab wann nicht mehr. Ohne Management ist jeder Mac im Unternehmen eine latente Gefahr. Selbst ohne jede böse Absicht ist ein verlorener Privat-Laptop mit Firmendaten ein Problem, das alle Beteiligten nicht gut aussehen lässt.

Die Kontrolle über Daten und Zugänge behalten

Selbst ohne Katastrophenszenario können „wilde“ Macs im Unternehmen für Ärger sorgen. Wie soll der Helpdesk Geräte effizient supporten, die nicht offiziell unterstützt und verwaltet werden? Dies sorgt für unnötigen, teuren Aufwand und damit verlorene Zeit beim Helpdesk und betroffenen Mitarbeitern. Die IT benötigt eine Strategie, wie sie Macs in die Infrastruktur integriert. Selbst dann, wenn Macs noch nicht zum offiziellen Hardwarepool gehören, sollte die IT dafür sorgen, dass alle Apple-Rechner im internen Netz sauber erfasst und integriert werden. Dass auch BYOD-MacBooks nur provisionierten Zugang zu kritischen Systemen erhalten, der, beispielsweise für Ex-Mitarbeiter, widerrufen werden kann.

Sollte Ihr Unternehmen offiziell Macs als Clients ausrollen, ist eine zuverlässige und einfach zu managende Lösung für Mac-Clients ohnehin Pflicht. Das lässt den Admin beruhigt schlafen und spart dem Unternehmen Kosten beim Support. Parallels hat errechnet, dass Parallels Mac Management einem Kunden mit 450 Macs über den Zeitraum von drei Jahren rund 111.700 Dollar einspart.

Denn Parallels Mac Management erweitert Microsoft SCCM und benötigt keine spezifischen Mac-Admin-Kenntnisse seitens der IT.

