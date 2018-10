Xiaomi Mi MIX 3 mit 10 GByte RAM und 24-MP-Dual-Frontkamera

Kurze Zeit nachdem Xiaomi den offiziellen Vorstellungstermin für das Mi MIX 3 bekanntgegeben hat, veröffentlicht es nun weitere Informationen zu dem neuen Smartphone-Flaggschiff.

Demnach stattet Xiaomi das Gerät – zumindest in einer Modellvariante – mit 10 GByte RAM aus. Und auch bei der Frontkamera wird nicht gekleckert: Für Selfies verwendet der viertgrößte Smartphone-Hersteller eine Dual-Kamera mit 24 Megapixel.

Auf einen unter dem Display integrierten Fingerabdrucksensor deutet das von Xiaomi veröffentlichte offizielle Teaser-Video indes nicht hin.

Und auch auf eine Triple-Kamera scheint Xiaomi beim Mi MIX 3 zu verzichten. Jedenfalls zeigt das Teaser-Video die Rückseite des Telefons nur mit einer Dual-Variante, die dem aktuellen Modell ähnelt.

Xiaomi Mi MIX 3: Video zeigt Entsperrung von Windows 10 mithilfe des MIX 3

Meldung vom 16. Oktober

Xiaomi Mi MIX 3: Vorstellung erfolgt am 25. Oktober

Xiaomi hat auf Weibo den Vorstellungstermin für das Mi MIX 3 bekannt gegeben. Demnach will der weltweit viertgrößte Smartphonehersteller sein neues Randlos-Flaggschiff am 25. Oktober in Peking präsentieren.

Einen ersten Vorgeschmack auf das Gerät lieferte Xiaomi-Mitbegründer und Präsident Lin Bin bereits Ende August. Er hatte auf Weibo ein Bild veröffentlicht, das höchstwahrscheinlich das Mi MIX 3 zeigt. Zu sehen ist ein Smartphone, dessen Vorderseite nahezu komplett aus dem Bildschirm besteht, umgeben von wenigen Millimeter breiten Rändern.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der obere Rand ziemlich breit sei. Das täuscht jedoch. Stattdessen handelt es sich dabei um einen Slidermechanismus, der aus dem Gehäuse fährt und die Frontkamera enthält. Auf dem Foto sieht so aus, als ob auf dem hinteren Slider auch der Lautsprecher und weitere Sensoren untergebracht sind. Das würde bedeuten, dass der Mechanismus ähnlich wie beim Oppo Find X nicht nur zum Fotografieren aktiviert wird, sondern auch zum Telefonieren.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gibt es bislang noch keine gesicherten Informationen. Spekuliert wird jedoch, dass Xiaomi wie bereits andere Anbieter vor ihm, den Fingerabdruck-Sensor unter dem Display-Glas anbringen wird. Bei den Vorgängermodellen befindet sich dieser auf der Rückseite, was sich nachteilig auswirkt, wenn das Gerät auf dem Tisch liegt und man es entsperren möchte. Dann muss man es in die Hand nehmen, um es per Fingerabdruck zu entsperren oder die PIN eingeben. Möglicherweise verzichtet Xiaomi aber auch auf einen Fingerabdrucksensor und verwendet eine auf Gesichtserkennung basierende Entsperrmethode, wie sie etwa von Apple und Oppo verwendet wird.

Wahrscheinlich kommt auf dem Mi MIX 3 Android 9 in Verbindung mit MIUI 10 zum Einsatz. Schließlich steht für das Vorgängermodell Xiaomi Mi MIX 2S bereits eine Beta-Version zur Verfügung. Als besonderes Highlight bietet MIUI 10 intuitive Vollbildgesten, die die Navigationsleiste überflüssig machen, sodass mehr Platz für Inhalte bereitsteht.

Xiaomi gilt als Vorreiter in Sachen Randlos-Design, durch das sich derzeit die meisten Smartphones auszeichnen. Bereits vor fast zwei Jahren hat es mit dem Mi MIX ein nahezu randloses Smartphone vorgestellt, das es inzwischen auch ins Münchner Design-Museum geschafft hat.