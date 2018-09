Windows 10 1809 Oktober-2018-Update herunterladen und USB-Stick erstellen

Das letzte Woche veröffentlichte Windows-10-Build 17763.1 ist die Basis für das kommende Funktionsupdate von Windows 10, das im Oktober ausgeliefert werden soll. Noch hat Microsoft Windows 10 1809 Oktober-2018-Update jedoch nicht offiziell veröffentlicht. Allerdings ist es möglich, das Update schon jetzt herunterzuladen und eine ISO zu erstellen. Damit kann man die bestehende Windows-10-Version mit dem Update aktualisieren. Außerdem ermöglicht die ISO das Anfertigen eines bootfähigen USB-Sticks, mit dem man Windows 10 1809 frisch aufsetzen kann.

Windows 10 1809 Oktober-2018-Update 17763.1: ESD zur ISO umwandeln

Inzwischen befindet sich auf den Microsoft-Servern die ESD-Varianten von Windows 10 1809 Oktober-2018-Update 17763.1. Diese lassen sich über das Tool esd-decryptor-wimlib-39 in ISOs umwandeln. Da das Tool als 7-Zip-Archiv vorliegt, wird für das Auspacken 7-Zip benötigt.

Nach dem Download der 64- oder 32-Bit-Version zieht man diese auf decrypt.cmd.

Nun öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Einträgen. Für die weitere Vorgehensweise wählt man 1 aus.

Anschließend beginnt die Erstellung der ISO. Bei diesem Vorgang wird der Prozessor teils stark belastet.



Im Test war der Vorgang nach gut 15 Minuten abgeschlossen.



Windows 10 1809 Oktober-2018-Update 17763.1: ISO über uup.rg-adguard.net erstellen

Die zweite Alternative, eine ISO zu erstellen, ermöglicht der Webdienst uup.rg-adguard.net. Dort lässt sich ein vorkonfiguriertes Skript herunterladen, das von den Microsoft-Servern UUP-Pakete (Unified Update Platform) herunterlädt und eine ISO erstellt. In der Eingabemaske des Webdienstes wählt man unter Select Type Windows (Insider Version) aus. Dann erfolgt die Versionsangabe, zum Beispiel mit „Windows 10 Insider Preview 10.0.17763.1 (rs_release) [x64]“. Anschließend legt man mit „de-de: German“ die Sprache fest. Die Option „All Edition“ sorgt dafür, dass die zu erstellende ISO die Pro- und die Home-Version (auch als N-Variante) enthält. Zum Schluss der Konfiguration wählt man „Download ISO compiler in OneClick! (unZIP -> RUN creatingISO.cmd)“. Nun erscheint ein Link zur entsprechenden ZIP-Datei auf der rechten Seite. Diese lädt man herunter und entpackt sie.

Anschließend navigiert man in das Verzeichnis „creatingISO_17763.1_de-de_amd64_all“ und ruft „creatingISO“ auf. Jetzt werden zahlreiche Dateien heruntergeladen, mit denen das Script im weiteren Verlauf die finale ISO erstellt.

Die Dauer dieses Vorgangs hängt von der Leistungsfähigkeit der Internetanbindung und des PCs ab. Das Anfertigen der ISO mit dem Download der ESD-Dateien und dem Tool esd-decryptor-wimlib-39 war im Test schneller (s.o).

Windows 10 1809 Oktober-2018-Update 17763.1: USB-Stick erstellen

Hat man die ISO mit einer der beiden Methoden erstellt, kann man damit ein Update von Windows durchführen. Hierfür reicht es, auf die ISO-Datei zu klicken, sodass diese als DVD-Laufwerk geöffnet wird. Mit einem Doppelklick auf Setup.exe beginnt das Update auf die neue Windows-Version.

Für die Neuinstallation eines PCs ist die Erstellung eines bootbaren USB-Sticks empfehlenswert. Mit einem 8-GByte-Modell, das USB-3 unterstützt, ist man auf der sicheren Seite. Damit lässt sich Windows 10 1809 Oktober-2018-Update 17763.1 zügig installieren. Zuvor sollte der Stick frisch eingerichtet werden. Zwar kann auch das Tool Rufus, das am besten für die Erstellung eines USB-Sticks geeignet ist, den Stick formatieren, doch kommt es manchmal zu Problemen. Also am besten mit diskpart USB-Stick auswählen (list disk, sel disk x, x=Datenträgernummer des USB-Sticks) und clean eingeben. Nun ist der Datenträger bereinigt und muss neu angelegt werden. Der Einfachheit halber verwendet man dafür am besten die Datenträgerverwaltung. Hier klickt man den USB-Stick mit der rechten Maustaste an und wählt im Kontextmenü „Neues einfaches Volume“ aus. Die folgenden Dialogboxen werden mit den Standardeinstellungen bestätigt (insgesamt 5 Klicks).

Nun schließt man sämtliche Explorer-Fenster und ruft Rufus auf. Mit einem Klick auf „Auswahl“ navigiert man in das Verzeichnis, indem sich die zuvor erstellte ISO befindet und wählt diese aus. Nun muss man das Dateisystem in Rufus noch auf NTFS stellen. Anschließend klickt man auf „START“. Es folgt der Hinweis, dass die Daten auf dem USB-Stick gelöscht werden. Nachdem man dies bestätigt hat, beginnt die Erstellung der ISO. Mit einem USB-3-Stick an einem USB-3-Port dauert dieser Vorgang etwa 3 Minuten, mit einem USB-2-Stick vergehen 8:42 Minuten.

Von dem USB-Stick kann man Windows 10 1809 Oktober-2018-Update neu installieren.