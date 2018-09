Windows 10 1809 Oktober-Update auf der Zielgeraden

Mit Windows 10 1809 Oktober-Update Build 17555.1 erweitert Microsoft die Verbindung zwischen Desktop und Android-Smartphones. In Verbindung mit der Android-Anwendung „Microsoft Apps“ und dem Windows-10-Tool „Mein Smartphone“ können Teilnehmer am Insider-Programm vom Windows-10-PC auf Fotos auf dem Smartphone zugreifen und SMS versenden.

Der Zugriff auf Fotos war früher schon möglich. Neu ist nun, auf dem Windows-PCs SMS über das verbundene Android-Smartphone zu empfangen und zu versenden. Eine SMS kann per Tastatur, Stift- oder Spracheingabe erstellt werden. Die Spracheingabe ist derzeit allerdings nur bei US-Versionen möglich. Außerdem stehen die Möglichkeiten nicht für an die Region China gebundene Windows-10-Geräte zur Verfügung. Der Service soll in der Region später angeboten werden.

Für die Verknüpfung eines Android-Smartphones mit einem Windows-PC muss auf dem Telefon mindestens Android 7.0 zum Einsatz kommen. Der Windows-PC muss für die volle Funktionalität mit Windows 10 1809 Oktober-Update betrieben werden. Derzeit ist der Einsatz der App inklusive aller Funktionen laut Microsoft außerdem auf Teilnehmer des Insider-Programms begrenzt.

iPhones können ebenfalls mit Windows-10-PCs verbunden werden. Derzeit wird dies über den Browser Edge realisiert. Anders als unter Android, das Zugriff auf Fotos und SMS vom Windows-PC aus erlaubt, ist die Funktionalität unter iOS noch eingeschränkt. Hier können lediglich Adressen von besuchten Webseiten an den Desktop-PC gesendet werden, sodass man auf diesem weitersurfen kann.

In Zukunft soll es auch möglich sein, Inhalte des Smartphones in der Timeline von Windows 10 erscheinen zu lassen. Dadurch soll es möglich sein, eine auf dem Smartphone begonnene Arbeit, zum Beispiel an einer Powerpoint-Präsentation, auf dem PC weiterzubearbeiten. Umgekehrt soll dies auch möglich sein. Unter Android muss dafür der Microsoft Launcher genutzt werden, während unter iOS Microsoft auf Edge ausweichen muss, da Apple keinen alternativen Launcher erlaubt. Für Unternehmen soll es überdies eine angepasst Variante geben, die in Microsoft Intune integriert ist und eine Anpassung des Feeds erlaubt. Ab wann Nutzer mit dieser Funktion rechnen können, ist derzeit nicht bekannt.

Wie Microsoft außerdem mitteilt, handelt es sich bei Windows 10 1809 Oktober-Update Build 17555.1 noch nicht um die finale Variante des nächsten größeren Windows-Updates, das im Oktober ausgeliefert werden soll. Allerdings führt Microsoft seit einigen Builds ausschließlich Fehlerkorrekturen durch, sodass die finale Fassung von Windows 10 1809 Oktober-Update vermutlich bald erscheinen dürfte.