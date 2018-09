Xiaomi Mi MIX 2S: Preissenkung und neues Modell in Smaragdgrün

Das Einstiegsmodell des Mi MIX 2 ist nun 12 Prozent günstiger und kostet 2899 Yuan, was umgerechnet etwa 366 Euro sind. Auch die größeren Varianten fallen im Preis. Das neue Spitzenmodell mit 256 GByte Speicher ist in Smaragdgrün erhältlich.

Xiaomi hat die Preise für sein aktuelles Flaggschiff-Smartphone Mi MIX 2S um bis zu 12 Prozent gesenkt. Die Varianten in Schwarz und Weiß mit 64, 128 und 256 GByte sind nun alle um 400 Yuan günstiger. Außerdem hat der viertgrößte Smartphonehersteller ein neue Spitzenmodell mit 256 GByte in Smaragdgrün im Angebot. Dieses kostet knapp 4000 Yuan. Umgerechnet kosten die Modelle 366, 416, 454 und 505 Euro.

Die Preissenkung kommt nicht überraschend, da Xiaomi schon bald – die Gerüchteküche spricht vom 15. September – bereits den Nachfolger Mi MIX 3 vorstellen will. Das neue Modell verfügt über einen Slidermechanismus, dank dem Xiaomi auf eine von vielen Anwendern als hässlich empfundene Displayaussparung am oberen Rand verzichten kann. Stattdessen scheint die komplette Rückseite beweglich zu sein, die man zumindest für ein Selfie nach oben schieben muss, um somit Zugriff auf die Frontkamera zu erhalten.

Dennoch ist das MIX 2S sicher immer noch ein attraktives Angebot. Es verfügt über eine sehr gute Kamera und bietet dank Snapdragon 845 und 6 GByte RAM genügend Leistung für ein zeitgemäßes Smartphone. Sein Äußeres weiß ebenfalls zu überzeugen. Und auch die Update-Politik ist vorbildlich. Seit letzter Woche steht für das Xiaomi Mi MIX 2S Android 9 in einer Beta mit den Android-Sicherheitspatches vom 5.9.2018 zur Verfügung. Letztere sind offiziell von Google noch gar nicht vorgestellt worden.

Wer an einem Mi MIX 2S Gefallen findet, sollte die nächsten Tage die Preise der diversen chinesischen Online-Shops studieren, die den Preisnachlass vermutlich an den Kunden weitergeben werden. Offiziell ist das Mi MIX 2S in Deutschland nicht verfügbar. Allerdings haben einige Online-Händler das Gerät im Programm. Dort ist es allerdings meistens teurer als bei Online-Shops im Reich der Mitte.