Analyst: Kommendes 6.1-Zoll-LCD-iPhone verzögert sich bis Oktober

Das kommende günstigere iPhone mit LCD-Display, also der direkte Nachfolger des iPhone 8, wird wahrscheinlich erst im Oktober erhältlich sein. Davon geht zumindest die Morgan-Stanley-Analystin Katy Huberty aus, wie Barron’s berichtet. Als Grund für die Verzögerung nennt sie Qualitätsprobleme der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.

Generell geht die Gerüchteküche derzeit davon aus, dass Apple in diesem Jahr drei iPhone-Modelle enthüllen wird. Zum einen soll es zwei „teure“ iPhones mit OLED-Display geben in den Größen 5,8 und 6,5 Zoll, zum anderen eine günstige Variante mit einem 6,1-Zoll-LCD-Display. Einige Apple-Kenner haben auch einen Nachfolger des iPhone SE noch nicht abgeschrieben, das jedoch nicht zwingend für diesen Herbst erwartet wird. In den vergangenen Jahren hatte Apple seine neuen iPhones stets im September enthüllt, sodass derzeit in Vorbereitung auf diesen Termin die Massenfertigung hochgefahren wird.

„Wir sehen derzeit keine Verzögerung im Vorfeld von Apples kommenden Flaggschiff-OLED-iPhones“, sagte die Analystin. „Allerdings haben vermutete Probleme mit der LED-Hintergrundbeleuchtung zu einer einmonatigen Verzögerung in der Massenproduktion des 6,1-Zoll-LCD-iPhone geführt.“ Ursprünglich habe die Prognose sogar bei sechs Wochen gelegen.

Anfang des Monats nannte der renommierte Analyst und Apple-Beobachter Ming-Chi Kuo bereits Preise für die kommende iPhone-Generation. So soll das iPhone mit 6,5-Zoll-OLED-Display zwischen 900 und 1000 Dollar kosten. Die verbesserte Variante des iPhone X mit 5,8-Zoll-OLED-Screen soll 800 bis 900 Dollar kosten. Beim LCD-Modell soll Apple indes einen Preis von etwa 700 Dollar anstreben.

Eine Verzögerung des LCD-Modells könnte sich negativ auf Apples viertes Fiskalquartal auswirken, das im September endet. Zudem könnten Apple mehrere Wochen für das günstigere neue iPhone im wichtigen Dezemberquartal fehlen. Ähnliches war auch aufgrund der Verzögerungen beim Marktstart des iPhone X vermutet worden – das Dezemberquartal 2017 schloss Apple trotzdem mit einem Rekordumsatz und auch einem Rekordgewinn ab.