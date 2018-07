Google erweitert G Suite um AI-Funktionen

Künstliche Intelligenz ermöglicht künftig smarte Antworten in Chats. Smart Compose vervollständigt Texte in E-Mails automatisch. Neu ist auch ein Grammatik-Tool für Google Docs.

Google hat auf seiner Konferenz Google Cloud Next, die derzeit in San Francisco stattfindet, neue Funktionen für seine Produktivitätsanwendungen der G Suite vorgestellt. Darunter sind auch Neuerungen, die künstliche Intelligenz nutzen, um Arbeiten wie Lesen und Schreiben zu erleichtern.

Hangout Chats bietet künftig mit Smart Replies eine Funktion, die das Beantworten von Chats vereinfachen soll. Sie erkennt Nachrichten, die möglicherweise unbeantwortet sind, und schlägt drei verschiedene Antworten vor. Diese sollen dem „lockeren“ Umgangston in Chat-Räumen entsprechen und zugleich dem Anspruch einer Unternehmenskommunikation gerecht werden. Smart Reply für Hangout Chats soll allen G-Suite-Kunden in den kommenden Wochen zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus soll bald eine Funktion erhältlich sein, die es seit Mai bereits für die Consumer-Variante der Google-Apps gibt. Smart Compose vervollständigt Texte in E-Mails automatisch.

Google Docs erhält Grammatik-Tool

Das Schreiben von Texten mit Google Docs will Google mit Vorschlägen zur Grammatik vereinfachen. Grammar Suggestions bietet das Unternehmen derzeit aber nur im Rahmen eines Early Adopter Program an. Die Funktion nutzt eine maschinelle Übersetzung, um Grammatikfehler zu erkennen und Korrekturen vorzuschlagen. Sie soll beispielsweise wissen, wie man Nebensätze korrekt einsetzt.

Darüber hinaus fügt Google neue Sprachbefehle zu Hangouts Meet Hardware hinzu. Kunden sollen im Lauf der zweiten Jahreshälfte darauf zugreifen können. Das G Suite Security Center erweitert Google um ein neues Untersuchungs-Tool, das Administratoren helfen soll, Bedrohungen abzuwehren. Sie können damit herausfinden, welche Nutzer möglicherweise betroffen sind, oder den Zugang zu freigegebenen Dateien sperren sowie gefährliche E-Mails löschen.

Neu ist auch, dass Kunden der G Suite Business und G Suite Enterprise künftig festlegen können, wo ihre Daten in erster Linie gespeichert werden: weltweit oder in Rechenzentren in den USA oder Europa.