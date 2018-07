HTC: Juni-Umsatz fällt um 68 Prozent

Im Vergleich zum Vorjahr sind seit Januar die Umsätze um 49 Prozent zurückgegangen. 22 Prozent der Angestellten will das Unternehmen entlassen.

HTC hat aktuelle Zahlen zum Umsatz veröffentlicht. Demnach verbucht das Unternehmen im Juni Einnahmen in Höhe von 2,23 Milliarden Taiwan-Dollar (62,5 Millionen Euro). Seit Jahresbeginn hat es insgesamt 15,56 Milliarden Taiwan-Dollar (437 Millionen Euro) eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet dies einen Umsatzrückgang von knapp 68 Prozent und gegenüber Mai ein Minus von knapp 9 Prozent. HTC leidet seit 2012 unter sinkenden Umsätzen und zwar in beträchtlichem Ausmaß. 2016 ging der Umsatz um 35 Prozent zurück, 2017 um 20 Prozent und in den ersten sechs Monaten dieses Jahres summiert sich das Umsatzminus auf über 49 Prozent.

Offenbar konnte das im Mai vorgestellte neue Smartphone-Flaggschiff HTC U12+, das seit Juni im Handel erhältlich ist, die Einnahmesituation nicht nachhaltig verbessern.

Bleiben Sie in Kontakt mit ZDNet.de

ZDNet-Newsletter Täglich alle relevanten Nachrichten frei Haus. Jetzt anmelden!

Bereits vor einer Woche hatte das Unternehmen Entlassungen angekündigt. 1500 Angestellte oder ungefähr 22 Prozent seiner Arbeitskräfte sollen den Job verlieren. „Der heutige Personalabbau in der Fertigung ist ein entscheidender Schritt bei der Neuausrichtung der Ressourcen im gesamten Unternehmen und ermöglicht eine flexiblere Betriebsführung“, teilte Patrick Seybold, Vice President of Communications bei HTC, in einer E-Mail mit.

Im Jahr 2012 war HTC, das fast den gesamten Umsatz mit Smartphones erwirtschaftet, laut IDC die Nummer 4 der Smartphone-Hersteller weltweit. Im Jahr 2014 ist es dann hinter Samsung, Apple, Xiaomi, Lenovo und LG zurückgefallen. Unter den größten Smartphone-Herstellern taucht das für seine eleganten und qualitativ hochwertigen Smartphones bekannte Unternehmen schon länger nicht mehr auf.

Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de