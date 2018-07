Schnäppchen: Fast Qi Wireless-Ladestation mit 10 Watt für 10 Euro

Regulär kostet das Modell von Ugreen 19,99 Euro. Den Rabatt von 10 Euro erhält man mit dem Code "OPNR3BI8", den man im Warenkorb an der Kasse anwendet. Die Aktion ist auf 1000 Stück begrenzt und endet spätestens am 15. Juli.

Der chinesische Zubehörhersteller Ugreen bietet auf Amazon heute seine Fast-Wireless-Qi-Ladestation mit 10 Watt Leistung für 9,99 Euro an. Regulär kostet das Modell 19,99 Euro. Den Rabatt von 10 Euro erhält man mit dem Code „OPNR3BI8“, den man im Warenkorb an der Kasse anwendet. Die Aktion ist auf 1000 Stück begrenzt und endet spätestens am 15. Juli.

Das Gerät unterstützt den Fast-Qi-Lademodus mit bis zu 10 Watt. Ein Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten. Es muss also das Smartphone-Netzteil oder ein kompatibles Quick-Charge-Netzteil verwendet werden, um von der höheren Ausgangsleistung profitieren zu können. Laut Ugreen unterstützt das Modell eine schnelle Aufladung mit 10 Watt mit Qi-fähigen Smartphones wie Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, Note 5 und Note 8.

Smartphones, die zwar Qi-Laden unterstützen, aber nicht den schnellen Modus beherrschen, werden mit 5 Watt aufgeladen. Dazu zählen neben den neuen iPhone-Modellen iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus auch ältere Smartphones wie Nexus 5/6, Lumia 920/928/1520, LG G2/G3/G PRO und Sony Xperia Z4V/Z3V.

Ob das verwendete Smartphone die Qi-Spezifikation erfüllt, können Anwender auf der Seite http://qi-wireless-charging.net/check/ überprüfen. Der Service gleicht die Gerätedaten mit einer internen Datenbank ab. Hierfür sollte man die Seite mit Browser des Smartphones besuchen, ohne dass ein Tracking-Schutz oder Adblocker aktiv sind. Sonst funktioniert die Geräteerkennung nicht.

Das Wireless Power Consortium (WPC) hatte 2015 eine neue Version der Spezifikationen für die kabellose Ladetechnik Qi angekündigt. Qi-fähige mobile Geräte wie Smartphones können damit mit bis zu 15 Watt geladen werden. Zahlreiche Smartphonehersteller gehören dem Konsortium an. Zuletzt hatte sich auch Apple angeschlossen.

