Galaxy S7 mit Android 8 Oreo: PIN bestätigen, ohne auf OK zu tippen

Mit dem Update auf Android 8 Oreo bietet das Galaxy S7 wie die Nachfolgemodelle S8 und S9 eine vereinfachte PIN-Eingabe zur Entsperrung des Smartphones. Mit Oreo ist es nun möglich, dass das Smartphone nach der Eingabe der PIN entsperrt wird, ohne dass die Eingabe mit „OK“ bestätigt werden muss.

Das ist jetzt nicht unbedingt revolutionär, doch eine Suche im Internet ergibt, dass die Bestätigung der PIN doch sehr viele Anwender nervt. Diesbezüglich empfinden vor allem Umsteiger von Windows Phone oder iOS, die keine Bestätigung der PIN verlangen, diesen zusätzlichen Klick unter Android als störend.

Um die Option freizuschalten, muss man im Galaxy S7 unter Einstellungen – Gerätesicherheit – Sperrbildschirmtyp unter PIN einen neuen Zugangscode festlegen. Dabei muss man die Option „PIN bestätigen, ohne auf OK zu tippen“ aktivieren. Diese wird beim Galaxy S7 aber durch die Bildschirmtastatur bei der PIN-Eingabe verdeckt, sodass man ein wenig nach unten blättern muss, um sie sehen und aktivieren zu können.

Wenn man das Smartphone nun mit einer PIN entsperren muss, was beispielsweise nach einem Neustart oder einer bestimmten Zeit, in der es nicht entsperrt wurde, erforderlich ist, wird der OK-Button nur noch ausgegraut angezeigt.

Auch das OnePlus 5T unterstützt diese Option mit der Firmware A5010_43_180524 ebenfalls. Dort ist sie noch so frisch, dass noch keine deutsche Übersetzung vorliegt „Auto check the PIN without tap the ✓“.

