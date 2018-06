Für Deutschland sind Tausend Stück des 425 Euro teuren Sechs-Kern-Prozessors vorgesehen. Die Gewinner werden am 11. Juni bekanntgegeben.

Die Intel-Verlosung läuft noch gut 17 Stunden (Stand: 8. Juni 8:40 Uhr].

[Nachricht vom 6. Juni 2018]

Zum 40-jährige Bestehen des ersten 8086-Prozessors kündigt Intel die Verfügbarkeit seines neuen, limitierten Core i7-8086K-Prozessors an. Damit feiert Intel die Einführung des ersten Prozessors der x86-Serie und des ersten 8086-Mikroprozessors, der am 8. Juni 1978 eingeführt wurde. Neben der x86-Architektur feiert Intel mit dem Core i7-8086K auch sein 50-jähriges Firmenjubiläum.

Der neue Intel Core-i7-8086K-Prozessor bietet 6 Kerne und 12 Threads sowie eine integrierte Grafik. Als Besonderheit erlaubt der Chip einen bis zu 5,0 GHz schnellen Single-Core-Turbo-Takt. Zur Feier der x86-Architektur und des ersten Intel 8086 Mikroprozessors verlost der Prozessorhersteller 8086 Stück des Jubiläumsmodells. Bewerber können sich 24 Stunden lang ab 17 Uhr am 7. Juni unter www.intel.com/8086sweepstakes bewerben.

Für Deutschland sind 1000 Core i7-8086 vorgesehen. Intel gibt des Preis mit 425 Dollar pro Stück an. Der ungefähre Verkaufswert aller Preise beträgt 3.436.550 Dollar. Am oder nach dem 11. Juni 2018 werden aus allen teilnahmeberechtigten Bewerbern aus allen teilnahmeberechtigten Regionen, die sich während der Gewinnspieldauer angemeldet haben, potentielle Hauptpreisgewinner in einer Ziehung nach dem Zufallsprinzip bestimmt. Alle Preise werden bis zum 15. Oktober 2018 ausgeliefert.

