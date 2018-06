Microsoft will angeblich GitHub übernehmen

Microsoft ist Berichten von Business Insider und Bloomberg zufolge an einer Übernahme von GitHub, das bei vielen Softwareentwicklern beliebte Code-Repository-Unternehmen, interessiert. Angeblich soll die Übernahme, es ist von einer Kaufsumme in Höhe von 5 Milliarden Dollar die Rede, bereits heute bekannt gegeben werden.

GitHub ist ein bei Entwicklern sehr beliebtes Werkzeug. Viele Unternehmen, einschließlich Microsoft und Google, verwenden es, um ihren Unternehmenscode zu speichern. Es hostet weltweit 80 Millionen Repositories von circa 27 Millionen Entwicklern auf seiner Plattform. GitHub ist auch ein soziales Netzwerk für Programmierer. In 2015 wurde das Unternehmen mit 2 Milliarden Dollar bewertet. Zu seinen Investoren zählen Andreesen Horowitch und Sequoia Capital. Im August gab GitHub bekannt, dass es einen CEO sucht, der Chris Wanstrath, einen der Mitbegründer des Unternehmens, ersetzen soll. In der Zwischenzeit trat Julio Avalos, Chief Business Officer von GitHub, in den Vorstand des Unternehmens ein und übernahm einen Großteil der täglichen Leitung des Unternehmens.

Microsoft ist inzwischen einer der größten Beitragszahler bei GitHub, und da Microsoft-Chef Nadella das Unternehmen von der völligen Abhängigkeit vom Windows-Betriebssystem zu mehr Eigenentwicklung unter Linux verlagert, benötigt das Unternehmen neue Wege, um sich mit der breiteren Entwicklergemeinde zu verbinden, nachdem der Versuch mit CodePlex, eine eigene Repository-Infrastruktur aufzubauen, 2017 gescheitert ist. Schon damals empfahl Microsoft als Alternative zu CodePlex GitHub. Eine zusammen mit GitHub entwickelte Importfunktion half den Entwickler, Quellcode, Lizenzen und Dokumentationen zu GitHub umzuziehen. Microsoft reagierte damit nach eigenen Angaben auf die Dominanz von GitHub als Plattform zur Veröffentlichung und Verwaltung von Open-Source-Softwareprojekten. Auf GitHub hat Microsoft 2016 mehr als 16.000 Beiträge zu Open-Source-Projekten geleistet.

Auch Google musste die Dominanz von GitHub anerkennen und schloss seinen Hosting-Service für Open-Source-Projekte im Januar 2016. Auch der Internetkonzern empfahl Nutzern von Google Code einen Wechsel zu GitHub.

Tipp: Wie gut kennen Sie sich mit Open-Source aus? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.