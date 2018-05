Das Xiaomi Mi MIX 2S wird in einer schwarzen fast quadratischen Verpackung. geliefert. Nach dem Öffnen findet man zunächst eine Grußbotschaft von Firmengründer Lei Jun: "To truly explore is to exhaust countless possibilities. For an inch of progress, we are willing to walk miles." Auf Deutsch lautet sie ungefähr: "Wirklich zu erforschen bedeutet, unzählige Möglichkeiten auszuschöpfen. Für einen Zentimeter Fortschritt sind wir bereit, kilometerweit zu gehen."