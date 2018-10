Xiaomi Mi MIX 2S mit 128 GByte ab 362 Euro erhältlich / Android 9 Pie wird ausgeliefert

Kurz vor der Vorstellung des Xiaomi Mi MIX 3 verkauft der chinesische Online-Händler Gearbest das Mi MIX 2S zu sehr attraktiven Preisen.

So kostet das Mi MIX 2S in Weiß mit 128 GByte nur 361,92 Euro. Der Preis wird im Warenkorb angezeigt, wenn man den Rabattcode „GBMP2S128“ aktiviert. Das Mi MIX 2S mit 64 GByte und 6 GByte RAM kostet derzeit 348 Euro an. Günstiger scheint es die Geräte derzeit nirgendwo zu geben. Die Angebote sind wie üblich zeitlich und mengenmäßig limitiert.

Der Versand mit der Option Germany Priority Line erfolgt aus dem Warenlager in Hongkong und nimmt zwischen 10 und 20 Werktage in Anspruch. Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man allerdings im Warenkorb die Versandoption Priority Line – Germany Express beziehungsweise EU Priority Line wählen. Einen Rechtsanspruch auf eine zollfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Inoffiziell werden die Xiaomi-Smartphones auch in Deutschland angeboten. Allerdings sind die Preise deutlich höher als bei den chinesischen Online-Shops.

Mi MIX 2S 128 GByte aus EU-Warenlager für 395,85 Euro

Wer nicht so lange auf das Mi MIX 2S warten möchten, kann das Randlos-Smartphone auch aus einem EU-Warenlager von Gearbest bestellen. Dann kostet die 128-GByte-Version allerdings 395,85 Euro. Dafür ist es aber in 2- 5 Werktagen beim Kunden.

Mi MIX 2S mit Global ROM

Die Smartphones sind mit der Global ROM ausgestattet, die auch Deutsch unterstützt, sodass eine mühevolle Entsperrung des Bootloaders und das Flashen einer mehrsprachigen ROM nicht nötig ist.

Xiaomi hatte das Mi MIX 2S Ende März vorgestellt. Gegenüber dem Vorgänger unterscheidet sich das Mi MIX 2S vor allem in Sachen Kamera. Hier setzt Xiaomi auf ein Dual-Modell mit einer Auflösung von 2 x 12 Megapixel. Als Sensor kommt der Sony IMX363 zum Einsatz, dessen 1,4μm große Pixel für deutlich bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen und dank Dual-Pixel-Technologie für einen schnellen Autofokus sorgen soll. Auch das Galaxy S9 verwendet solch große Sensoren. Die Kamera bietet außerdem eine optische Bildstabilisierung. Angetrieben wird das MIX 2S von dem derzeit schnellsten Qualcomm-Prozessor Snapdragon 845. Das in Europa wichtige LTE-Band 20 unterstützt das Mi MIX 2S ebenfalls.

DxOMark: Kamera so gut wie iPhone X

Nach einem Test von den Kameraexperten bei DxOMark bietet das Mi MIX 2S in der Tat bei der Aufnahme von Fotos eine sehr gute Qualität. Mit 101 Punkten im Fototest erreicht das Mi MIX 2S die gleiche Beurteilung wie das iPhone X und muss sich nur dem Galaxy S9+ mit 104 Punkten geschlagen geben.

Nach einem öffentliche Betatest über mehrere Wochen hat Xiaomi mit der Auslieferung der finalen Fassung von Android 9 Pie mit MIUI 10 für das Mi MIX 2S begonnen. Wer das Update als OTA noch nicht erhalten hat, kann es auch manuell herunterladen (1,73 GByte) und flashen. Xiaomi zeigt damit, dass es nicht nur sehr attraktive Smartphones bauen kann, sondern auch Updates zeitnah liefert. Aktuell sind die September-Sicherheitspatches integriert.

Alternativ lässt sich nach Entsperrung des Bootloaders auch die für Europa optimierte Custom ROM (GPS-Fix, Gesichtsentsperrung aktiviert) von Xiaomi.eu auf des Gerät installieren.