Google Pay kann ab sofort in Deutschland in Verbindung mit Kreditkarten von Commerzbank und Comdirect zum kontaktlosen Bezahlen via NFC-fähigem Android-Smartphone genutzt werden. Auch die Online-Bank N26 und die Wirecard -Tochter Boon unterstützen Google Pay. In Kürze sollen auch Kunden der Landesbank Baden-Württemberg (BW-Bank) Google Pay verwenden können.



Zunächst funktioniert das kontaktlose Bezahlen mit Google Pay aber nur in den Geschäften Aldi Süd, Lidl, Kaufland, Saturn, Mediamarkt, Hornbach, Adidas und McDonald’s. Außerdem soll man Google Pay auch online nutzen können und zwar bei Adidas, Asos, Deliveroo, Flixbus, Hotel Tonight, Ryanair und ShareTheMeal.

Google Pay: Was wird benötigt?

Google Pay kann in Verbindung mit einem zertifizierten Android-Smartphone genutzt werden. Der Status des Telefons lässt sich mit der App Play Store unter Einstellungen – Gerätezertifizierung überprüfen. Die meisten Standard-Android-Smartphones dürften diese Voraussetzung erfüllen.

Android-Telefone mit einer Custom ROM könnten jedoch mit „nicht zertifiziert“ klassifiziert sein. Allerdings kann man sein Smartphone nachträglich bei Google zertifizieren lassen. Gerootete Gerät dürften an der Zulassung für Google Pay scheitern, wenn nicht Magisk installiert ist, das den Root-Status vor Googles Überprüfung mit SafetyNet versteckt.

