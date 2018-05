Build: Visual Studio Live Share ermöglicht gemeinschaftliches Programmieren

Microsoft hat auf seiner Entwicklermesse Build eine Vorabversion von Visual Studio Live Share veröffentlicht. Damit können Entwickler in Echtzeit zusammenarbeiten.

Nachdem Visual Studio Live Share bislang nur in einer nicht-öffentlichen Testversion ausgewählten Entwickler zur Verfügung stand, hat Microsoft auf seiner Entwicklermesse Build nun die allgemeine Verfügbarkeit des Tools bekanntgegeben.

Mit Visual Studio Live Share sollen Entwickler effizienter an gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten können. Die Funktion steht für alle Visual-Studio-Versionen zur Verfügung, auch für den kostenlosen Visual Studio-Code-Editor.

Ähnlich wie bei den Online-Versionen von Word und Excel können Entwickler die Eingaben ihrer Kollegen live mitverfolgen, unabhängig davon, auf welcher Plattform sie sich befinden. Alle Entwickler in einer Live Share-Sitzung können in ihrer bevorzugten Umgebung bleiben. Das gibt Entwicklern einiges mehr Flexibilität im Vergleich zu einer herkömmlichen Bildschirmfreigabe.

Visual Studio Live Share unterstützt fast jede Programmiersprache, die von dem jeweiligen Entwicklungswerkzeug unterstützt wird, einschließlich C#, Python, Java, Go und C++. Es bietet außerdem eine Vollkontextfreigabe und erlaubt die Zusammenarbeit des kompletten Entwicklungsworkflows, inklusive gemeinsame Bearbeitung, gemeinsames Debugging, gemeinsame Terminals und gemeinsame Server (Ports).

