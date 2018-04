iPhone X: Verkäufe erzielen 35 Prozent des weltweiten Gewinns bei Smartphones

Apples iPhone X hat im vierten Quartal 2017 mit Abstand die höchsten Gewinne im Smartphonemarkt eingefahren, meldet Counterpoint Research. Unter den zehn gewinnbringendsten Smartphones hielten sich zudem insgesamt acht Geräte von Apple, da auch ältere iPhones mit inzwischen geringeren Herstellungskosten im Wettbewerb noch gut mithalten.

Weiterhin gut im Rennen sind daher auch iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6S – sowie iPhone 6, das Apple in vielen Ländern noch als sein erschwinglichstes Smartphone anbietet. Mit Galaxy Note 8 und Galaxy S8+ war nur noch Samsung in den Top 10 der Gewinnbringer vertreten.

Die Angaben beruhen auf aktuellen Schätzungen, da der iPhone-Hersteller die Verkaufszahlen einzelner Modelle nicht nennt. Die Marktforscher von Counterpoint geben an, dass sie bei ihrer Analyse Informationen von befragten Auftragsfertigern berücksichtigen und laufend die Kostenentwicklung der verbauten Smartphone-Komponenten verfolgen.

Apple allein sammelte demnach 86 Prozent der insgesamten Gewinne im Smartphonemarkt ein. Laut Counterpoint konnte Apple im fraglichen Quartal allein aus dem iPhone X den fünffachen Gewinn herausholen als zusammengerechnet über 600 Android-Hersteller mit ihren Geräten. Apples Spitzenmodell habe für 21 Prozent der gesamten Branchenumsätze und 35 Prozent der Branchengewinne gesorgt.

Counterpoint-Analyst Karn Chauhan weist außerdem darauf hin, dass die weltweiten Gewinne im Smartphonemarkt im Jahresvergleich um 1 Prozent sanken, während Apple immerhin noch um 1 Prozent zulegen konnte. Er sieht die Hersteller unter zunehmendem Druck in einem gesättigten Markt mit längeren Austauschzyklen. Im Aufwind sieht er jedoch chinesische OEM-Hersteller wie Huawei, Oppo und Vivo mit einem zunehmend höheren Anteil von Geräten im mittleren und High-End-Bereich. Huawei habe seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 59 Prozent steigern können.

Laut IDC konnte Apple inzwischen auch bei den Stückzahlen überholen und verkaufte im vierten Quartal mehr Smartphones als Samsung. IHS Markit attestierte dem iPhone-Hersteller außerdem einen Vorteil bei den Materialkosten, die beim iPhone X niedriger als beim Samsung Galaxy S9+ lagen. Für Überraschung sorgte im letzten Monat, dass auch bei Apple ein Preisverfall zu beobachten war – seine Spitzenmodelle iPhone 8 und iPhone X gab es im freien Handel bis zu 200 Euro günstiger.