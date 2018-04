Web-Version von Gmail erhält neues Design

Wie Google gegenüber The Verge bestätigt, verpasst der Konzern seinem E-Mail-Dienst Gmail in den kommenden Wochen eine neues Design. Zuvor hatte Google in einer E-Mail an die Administratoren der G Suite die Veränderungen bereits angekündigt.

Das neue Design bietet „einige neue Funktionen“, die auch für normale Google-Mail-Konten verfügbar sein werden. Google verspricht einen „frischen, sauberen Look für Google Mail im Web“ mit Funktionen wie Smart Reply, der Möglichkeit, E-Mails auszublenden (Snooze) und Offline-Support.

Google hat noch keine Details zum neuen Design verraten. Es dürfte sich allerdings an den Veränderungen orientieren, die das Unternehmen für Google Calendar eingeführt hat. Der Kalender wurde mit modernen Symbolen, Farben und übersichtlicheren Event-Boxen aktualisiert. Insgesamt orientiert sich das Design an die mobile Anwendung.

Googles Gmail-Redesign wird in den kommenden Wochen als Early-Access-Programm zunächst für G-Suite-Kunden und persönliche Gmail-Konten verfügbar sein. Bevor das neue Design allgemein verfügbar wird, will der Konzern noch kritische Chrome-Erweiterungen testen, um sicherzustellen, dass diese zum neuen Design kompatibel sind.

„Wir arbeiten an einigen wichtigen Updates für Google Mail (sie befinden sich noch in der Entwurfsphase)“, teilte ein Sprecher von Google The Verge mit. „Wir brauchen noch etwas mehr Zeit, also können wir noch nichts weitergeben.“