SolarWinds Roadshow: 15. Mai in Düsseldorf – 16. Mai in Berlin – 17. Mai in Hamburg

Die Welt der IT wird zunehmend komplexer. Ohne Einblick in die internen und externen Applikationen und Infrastruktur Ihrer Organisation erhöht sich das Risiko von Systemausfällen, was betriebliche und finanzielle Schäden oder einen Reputationsverlust für ihr Unternehmen verursachen kann. Wenn sie unterschiedliche Monitoring-Lösungen verwenden, können diese die Symptome eines Problems identifizieren, aber sie können deren Ursachen nicht aufzeigen und könnten vereinzelt sogar noch mehr Verwirrung stiften.

>>Jetzt anmelden und Platz reservieren.<<

Solarwinds ist darauf spezialisiert, Organisationen weltweit integrierte IT Monitoring- und Management-Lösungen zur Verfügung zu stellen, die einfach, leistungsstark, skalierbar und bezahlbar sind. Besuchen Sie unsere Roadshow, hier wollen wir nicht nur über Ihre individuellen Herausforderungen sprechen, sondern Ihnen auch die Lösungen ‘zeigen‘, die Sie ab sofort nutzen können!

Wir wissen, dass Ihr Unternehmen auf eine funktionierende IT angewiesen ist, Sie können sich darauf verlassen, dass SolarWinds Ihnen hilft, diese am Laufen zu halten. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und informieren Sie sich über unsere Lösungen.



