iPhone-Kamera erkennt keine manipulierten QR-Codes

Der deutsche Sicherheitsforscher Roman Müller hat eine Sicherheitslücke in der Kamera-App von iOS entdeckt. Die mit iOS 11 eingeführte Funktion zum Scannen von QR-Codes – sie macht die Installation einer separaten Scan-App überflüssig – ist anfällig für Spoofing. Müller zufolge können speziell gestaltete QR-Codes mit Links zu Websites dazu führen, dass iOS eine andere URL anzeigt als die, die eigentlich im QR-Code hinterlegt ist und anschließend aufgerufen wird.

Erkennt die Kamera-App von iOS einen QR-Code, blendet sie eine Meldung mit der gefundenen URL ein und bietet an, diese mit Safari zu öffnen. In dem von Mueller gewählten Beispiel wird jedoch nicht „Facebook.com“ aufgerufen, sondern die eingebettete URL „https://xxx\@facebook.com:443@infosec.rm-it.de/“, die den Nutzer zu Muellers Blog „infosec.rm-it.de“ führt.

„Der URL-Parser der Kamera-App hat ein Problem, den Hostnamen in der URL genauso zu erkennen wie Safari“, schreibt Mueller. „Wahrscheinlich erkennt sie ‚xxx\‘ als Nutzernamen, der an ‚facebook.com:443‘ geschickt werden soll. Safari scheint indessen den kompletten String ‚xxx\@facebook.com‘ als Nutzernamen und ‚443‘ als das Passwort für infosec.rm-it.de zu nehmen. Das führt dazu, dass ein anderer Hostname in der Benachrichtigung angezeigt als tatsächlich in Safari geöffnet wird.“

Mueller zufolge weiß Apple bereits seit 23. Dezember 2017 von der Sicherheitslücke. Der Bug sei bis einschließlich 24. März 2018 nicht behoben worden. Tatsächlich lässt er sich auf einem iPhone 5S mit der aktuellen Beta von iOS 11.3 weiterhin nachstellen.

Browser scheinen die von Mueller erstellte Zeichenfolge zudem unterschiedlich zu interpretieren. Google Chrome meldet beispielsweise, dass die Server-IP-Adresse der Domain „xxx“ nicht gefunden wurde. Das gilt auch für Opera, der auf Googles Browser-Engine basiert. Auch Firefox zeigt mit Hinweise auf diese Fehlermeldung keine Website an. Microsoft Edge hingegen verhält sich wie Safari für iOS und greift auf Muellers Blog zu. Internet Explorer hingegen macht es wie Chrome, Opera und Firefox und behauptet, dass mit der Webadresse „https://xxx“ etwas nicht stimmt. Jedoch kommt kein Browser zum selben Ergebnis wie die Kamera-App von iOS 11 und verweist auf Facebook.com.

