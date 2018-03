Xiaomi integriert Gestensteuerung des iPhone X

So schön die neuen Smartphones mit Randlos-Optik auch aussehen, so störend wirkt bei Android-Smartphones die untere Navigationsleiste. Das geht auch eleganter: So hat Apple beim iPhone X auf eine virtuelle Darstellung auf die für bisherige iPhones bekannten Home-Taste verzichtet und diesen Wegfall mit Vollbild-Gesten kompensiert.

Aus dem Android-Lager hat diese Idee bereits OnePlus aufgegriffen und in seinen Beta-Versionen umgesetzt. Jetzt integriert Xiaomi mit der am Freitag erschienen Beta-Version von MIUI 9 eine ähnliche Funktion. Dabei hat sich die Apple Chinas genannte Firma besonders viel Mühe gegeben und die Umsetzung sehr intuitiv gestaltet.

Das fängt bereits bei der Konfiguration der Funktion in Einstellungen – Vollbildanzeige an. Somit muss man sie nicht wie bei OnePlus, das diese Funktion unter Einstellungen – Tasten – Navigation bar & gesture versteckt hat, lange suchen.

In einem Vorschaufenster informiert MIUI 9 den Nutzer über die veränderte Optik, die mit der Aktivierung der Vollbild-Gesten einhergeht, mit einer Animation. Ebenso werden in diesem Abschnitt die Gesten anschaulich erläutert, sodass schnell klar wird, wie man diese zu benutzen hat. Eine Wisch-Geste von links ersetzt die Zurück-Taste. Dies wird zusätzlich mit einem Pfeil am linken Bildschirm signalisiert. Zum Startbildschirm gelangt man mit einem Wisch von unten. Während die gleiche Geste, wenn man sie langsam ausführt und den Finger zunächst nicht anhebt, dann aber loslässt, die Multitaskingansicht öffnet. Ein Wisch von oben links blendet nutzt die eventuell vorhandene Wischfunktion einer App und blendet zum Beispiel ein App-Menü ein.

Bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit hat man sich an die Vollbild-Gesten gewöhnt und darf sich über den gewonnen Raum für Inhalte freuen. Schöner sieht die Oberfläche ebenfalls aus, da störende Steuerungselemente unsichtbar sind.