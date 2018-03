OnePlus 5/5T: Betaversion von Android 8.1 Oreo verfügbar

OnePlus hat die öffentlichen Beta-Version OxygenOS Open Beta 4 auf Basis von Android 8.1 Oreo für seine Smartphones 5 und 5T zum Download freigegeben. Sie unterstützt unter anderem die Anzeige der Batteriekapazität für mit Blutooth verbundenen Geräten.

Außerdem steht eine neue Geste für die Annahme von Telefongesprächen zur Verfügung. Bei einem eingehenden Anruf kann der Anwender das Gespräch annehmen, indem er das Smartphone in die Hand nimmt und anschließend zum Ohr führt.

Zudem enthält die neue OnePlus-Firmware neue Optimierungen für den Game-Modus. So erlaubt dieser nun das Blockieren von Benachrichtigungen sowie das Pausieren der automatischen Helligkeitseinstellung.

Das Ambient Display, das unter Einstellungen – Display – Inaktivitätsdisplay aktiviert werden kann, bietet neue Uhrenmotive. Für das 5T wurden außerdem die Gesten für die Steuerung des Vollbildmodus‘ verbessert. Damit lassen sich die Funktionen für die Softkeys ersetzen, sodass diese zugunsten einer größeren Nutzeroberfläche ausgeschaltet werden können. Eine solche Gestensteuerung hatte Apple mit dem iPhone X eingeführt.

Last but not least hat OnePlus in die Beta-Version auch die Android-Sicherheitspatches vom 1. Februar 2018 integriert. Sie beheben insgesamt 57 Sicherheitsanfälligkeiten. Als kritisch eingestufte Schwachstellen finden sich erneut im Media Framework sowie in WLAN-Treibern von Qualcomm.

OnePlus 5/5T: Installation der Beta-Version

Um die neue Beta auf Basis von Android 8.1 Oreo installieren zu können, muss man das Smartphone nach dem Download der 1.6 GByte großen Firmware-Datei im Recovery-Modus starten. Hierfür schaltet man das Gerät zunächst aus und drückt anschließend die Power und die Lautstärke-Leiser-Taste. Nun sollte das Recovery-Menü erscheinen. Dort wählt man zunächst „English“ aus und klickt anschließend auf „Install from internal storage“. Jetzt navigiert man in das Verzeichnis, indem sich die zuvor heruntergeladene Firmwaredatei befindet und wählt diese aus. Nach dem Update startet man das Gerät mit einem Klick auf „Reboot“ neu. Vorhandene Daten und Einstellungen werden durch die Installation der Beta-Version nicht gelöscht.

