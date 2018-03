Die Auslieferung des Android-Sicherheitsupdates vom März ist für Galaxy S9 und Galaxy S9+ in der DACH-Region abgeschlossen. Darüber hinaus enthält die Aktualisierung Verbesserungen für Gesichtserkennung und Kamera.

In Rekordzeit hat Samsung die Auslieferung der März-Sicherheitsupdates für die seit wenigen Tagen erhältlichen Smartphone-Modelle Galaxy S9 und Galaxy S9+ abgeschlossen. Die entsprechenden Firmware-Updates stehen für die in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauften Modelle zur Verfügung.

Neben den aktuellen Android-Sicherheitspatches soll die Aktualisierung auch für einen zuverlässigeren Betrieb von Gesichtserkennung und Kamera sorgen. Google hatte die Sicherheitsupdates Anfang März veröffentlicht. Sie schließen insgesamt 80 Schwachstellen. Dass Samsung innerhalb weniger Tage ebenfalls das Update ausliefert, ist ungewöhnlich. Womöglich wirkt sich Project Treble positiv auf die Updategeschwindigkeit aus.

Das Update sollte unter Einstellungen – Software-Update auf den genannten Geräten zur Installation angeboten werden. Ist das nicht der Fall, kann man mit dem Samsung-Tool Smart Switch versuchen, die Aktualisierung manuell zu installieren. Oft steht diese für Smart Switch früher zur Verfügung als für OTA. Smart Switch liegt für Windows und macOS vor.

Einige Mobilfunkprovider wie O2 und 1&1 verzichten wie schon bei den Galaxy-S8-Smartphones auf die Entwicklung einer eigenen Firmware, sodass diese nicht mehr in der Tabelle (siehe weiter unten) aufgelistet sind. Stattdessen kommt auf diesen Geräten die Original-Firmware, die auch für die freien Modelle in Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzt wird, zum Einsatz. Auch die Telekom hat angekündigt, in Zukunft auf die Entwicklung einer eigenen Firmware bei Smartphones zu verzichten.

[Update 1 vom 10.3.2018]

Das von Samsung für ZDNet bereitgestellte Testexemplar des Galaxy S9+ hat das erste Firmware-Update erhalten. Dieses ist knapp 243 MByte groß und trägt die Bezeichnung G965FXXU1ARC5 / G965FOXM1ARC4 / G965FXXU1ARC4.

Laut PhoneInfo handelt es sich bei dem ZDNet-Testmodell allerdings um eine Variante, die für den britischen Markt bestimmt ist. Ob auch die hierzulande üblicherweise mit dem Produktcode DBT verkauften Modelle ebenfalls das Update schon erhalten, ist nicht bekannt.

Samsung Galaxy S9: Aktuelle Firmware-Übersicht (Quelle: Sammobile, Samsung-Updates, Stand 19.3.2018) Android-Version Sicherheitspatch CSC (Providercode in Rot) Produktcode Provider 8.0 1. März 2018 G960F OXM 1ARC4 DBT Freies Gerät 8.0 1. März 2018 G960F OVF 1ARB2 VD2 Vodafone 8.0 1. März 2018 G960F ODX 1ARB1 DTM T-Mobile 8.0 1. März 2018 G960F CKH 1ARC1 DRE Hutchison Drei (Österreich) 8.0 1. März 2018 G960F OVF 1ARB1 MOB A1 (Österreich) 8.0 1. März 2018 G960F ODX 1ARB1 MAX T-Mobile (Österreich) 8.0 1. März 2018 G960F OXM 1ARC4 ATO Freie Geräte (Österreich) 8.0 1. März2018 G960F OXM 1ARC4 AUT Freies Gerät (Schweiz) 8.0 1. März 2018 G960F OVF 1ARB2 SWC Swisscom (Schweiz)

Samsung Galaxy S9+: Aktuelle Firmware-Übersicht (Quelle: Sammobile, Samsung-Updates) Android-Version Sicherheitspatch CSC (Providercode in Rot) Produktcode Provider 8.0 1. März 2018 G965F OXM 1ARC4 DBT Freies Gerät 8.0 1. März 2018 G965F OVF 1ARB2 VD2 Vodafone 8.0 1. März 2018 G965F ODX 1ARB1 DTM T-Mobile 8.0 1. März 2018 G965F DRE 1ARC1 DRE Hutchison Drei (Österreich) 8.0 1. März 2018 G965F OVF 1ARB1 MOB A1 (Österreich) 8.0 1. März 2018 G965F ODX 1CRAP MAX T-Mobile (Österreich) 8.0 1. März 2018 G965F OXM 1ARC4 ATO Freie Geräte (Österreich) 8.0 1. März 2018 G965F OXM 1CRB7 AUT Freies Gerät (Schweiz) 8.0 1. März 2018 G965F OVF 1ARB2 SWC Swisscom (Schweiz)

