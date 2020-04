Galaxy S9 und Galaxy S9+: April-Sicherheitspatches werden ausgeliefert

Die freien Geräte in Deutschland und der Schweiz erhalten das Update bereits. Darüber hinaus bringt die Aktualisierung weitere Verbesserungen.

Samsung hat mit der Auslieferung der aktuellen Android-Sicherheitspatches für das Galaxy S9 und das Galaxy S9+ begonnen. Das April-Update steht derzeit allerdings nur für die freien Modelle in Deutschland und der Schweiz zur Verfügung. Erfahrungsgemäß dauert es einige Wochen, bis auch die Provider-Varianten die Aktualisierung erhalten.

Laut den Release Notes verbessert die Aktualisierung auch die Gerätekompatibilität mit der Kamer-Controller-App für die Galaxy Watch. Zudem hat Samsung Fehler in Nachrichten, Kontakte, Galerie und Kamera behoben. Die Sicherheit des Samsung-Kontos ist nun dank einer verpflichtenden Zwei-Faktor-Authentifizierung höher.

Android Security Bulletin April 2020

Google hatte Details zu den April-Updates für Android letzte Woche veröffentlicht. Sie beschreiben insgesamt 69 Anfälligkeiten, von denen 13 als kritisch eingestuft sind. Unter Umständen ist es möglich, ohne Interaktion mit einem Nutzer Apps zu installieren, Sicherheitsfunktionen wie Secure Boot zu umgehen oder Schadcode sogar in abgesicherten Bereichen wie TEE (Trusted Execution Environment) auszuführen.

Zusätzlich zu den von Google veröffentlichten Patches schließt Samsung diesen Monat 34 Schwachstellen. Details nennt das Unternehmen allerdings nur zu acht Lücken, wovon mindestens eine als „kritisch“ eingestuft ist. Man kann also davon ausgehen, dass die restlichen Schwachstellen so schwer sind, dass Samsung keine Details dazu nennt, um Cyberkriminelle nicht zu animieren, diese in betrügerischer Absicht auszunutzen.

Samsung hat gegenüber dem Vormonat außerdem die Liste der Geräte angepasst, die regelmäßig Updates erhalten. Das 2016 eingeführte Galaxy S7 beziehungsweise Galaxy S7 Edge finden sich nicht mehr in der Aufstellung. Sie wurden damit zwei Jahre lang mit neuen OS-Versionen und insgesamt vier Jahre lang mit Sicherheitspatches versorgt – wenn auch zuletzt nur noch vierteljährlich.

Aktualisierung durchführen

Die Aktualisierung sollte unter Einstellungen – Software-Update auf den genannten Geräten zur Installation angeboten werden. Ist das nicht der Fall, kann man mit dem Samsung-Tool Smart Switch versuchen, die Aktualisierung manuell zu installieren. Oft steht diese für Smart Switch früher zur Verfügung als über OTA. Smart Switch gibt es für Windows und macOS.

Wer sich nicht sicher ist, welche Firmwareversion auf seinem Samsung-Smartphone installiert ist, kann dies mit der App Phone INFO Samsung herausbekommen. Die App listet unter anderem den Produktcode auf, sodass man anhand der weiter unten aufgeführter Tabelle überprüfen kann, ob ein Update zur Verfügung steht. Alternativ kann man an diese Informationen auch über die Eingabe von *#1234# in der Telefon-App. Unter CSC wird der entsprechende Provider-Code angegeben.

Samsung Galaxy S9: Firmware-Übersicht (Quelle: Sammobile, Stand 14.4.2020) Android-Version Sicherheitspatch CSC (Providercode in Rot) Produktcode Provider 10.0 1. April 2020 G960F OXM 8DTC5 DBT Freies Gerät 10.0 1. März 2020 G960F OVF 7DTAA VD2 Vodafone 10.0 1. März 2020 G960F ODX 7DTAB DTM T-Mobile 10.0 1. März 2020 G960F CKH 7DTA8 DRE Hutchison Drei (Österreich) 10.0 1. März 2020 G960F OVF 7DTAA MOB/A1 A1 (Österreich) 10.0 1. März 2020 G960F ODX 7DTAB MAX T-Mobile (Österreich) 10.0 1. März 2020 G960F OXM 7DTAA ATO Freie Geräte (Österreich) 10.0 1. April 2020 G960F OXM 8DTC5 AUT Freies Gerät (Schweiz) 10.0 1. März 2020 G960F OVF 7DTAA SWC Swisscom (Schweiz)