Angebot: Xiaomi Mi A1 mit 64 GByte für 147 Euro verfügbar

Der chinesische Online-Händler Gearbest bietet im Rahmen einer Rabattaktion das im September 2017 vorgestellte Android-One-Smartphone Xiaomi Mi A1 in Gold zum Preis von 147,13 Euro an. Hierfür muss man im Warenkorb den Rabattcode „BJA164JDE“ anwenden. Der Versand erfolgt aus dem Warenlager in Hongkong. Die Lieferzeit gibt der Versender mit 7 bis 12 Werktage an.

Zusätzlichen Kosten wie Einfuhrumsatzsteuer entfallen in der Regel, weil der Versand über Großbritannien oder einem anderen EU-Land erfolgt. Hierfür muss man allerdings im Warenkorb die Versandoption Priority Line – Germany Express wählen. Einen Rechtsanspruch auf kostenfreie Zustellung gewährt Gearbest allerdings nicht. Kunden, die das Gerät aus China importieren, sollten sich auch im Klaren darüber sein, dass eine Garantieabwicklung schwierig wird, da ein Rückversand nach China meistens an den Luftfrachtbestimmungen der IATA in Bezug auf Produkte mit nicht herausnehmbarer Batterien scheitert, da diese den Transport nicht ohne Weiteres erlauben. Häufig lehnen Paketdienste diesen sogar generell ab.

Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte das Xiaomi Mi A1 daher bei einem europäischen Händler erwerben. Alternate bietet es aktuell für knapp 189 Euro an. Bei Elektronikhändler Conrad kostet das A1 208 Euro, für 20 Euro zusätzlich beträgt die Garantiezeit 48 Monate.

Xiaomi Mi A1: Android-One-Smartphone mit guter Ausstattung

Das Xiaomi Mi A1 ist ist mit einem 5,5-Zoll-Full-HD-Display ausgestattet. Als Betriebssystem kommt ein fast pures Android zum Einsatz. Die Aktualisierung auf Android 8 Oreo hat Xiaomi bereits ausgeliefert.

Mit dem A1 erhält der Kunde nicht nur die aktuelle Android-Version mit zeitnahen Sicherheitsupdates, sondern auch ein Smartphone mit solider Hardwareausstattung. Es verfügt unter anderem über eine 12-Megapixel-Dualkamera mit 2-fach optischem Zoom. Die Qualität der Fotos erzielt im Kurztest erwartungsgemäß nicht das Niveau von aktuellen Flaggschiffmodellen.

Dank eines microSD-Card-Slots ist laut Hersteller ein Speicherausbau um bis zu 128 GByte möglich. Im Test kommt das A1 aber auch mit einem 200-GByte-Modell von Sandisk zurecht. Dieses kann als mobiler Speicher oder als Systemspeicher eingerichtet werden. Wie das Mi MIX 2 unterstützt das A1 das hierzulande wichtige LTE-Band 20.

Angetrieben wird das nur 7,3 Millimeter dicke Mi A1 von einem Snapdragon 625, dem 4 GByte RAM zur Seite stehen. Außerdem bietet es einen 3080-mAh-Akku, einen Infrarotsensor, einen Type C-Anschluss, sowie einen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite. Eine 3,5-mm-Buchse für den Anschluss eines Kopfhörers ist ebenfalls vorhanden.

Mit dem A1 liefert Xiaomi ein solides und günstiges Android-One-Gerät, das wie andere Android-One-Smartphones vor allem wegen einer schnellen Bereitstellung von Updates überzeugt. Wie bei den Pixel-Geräten von Google sollen Android-One-Smartphones mindestens zwei Jahre mit Updates versorgt werden. Erst kürzlich hat Xiaomi das Update auf Android 8.o Oreo für das Mi A1 ausgeliefert und auch die aktuellen Sicherheitsupdates integriert.

Bezugsquellen Gearbest: Xiaomi Mi A1 mit 64 GByte Speicher und 4 GByte RAM in Gold 147,13 Euro (Rabattcode „BJA164JDE“)

Alternate: Xiaomi Mi A1 mit 64 GByte Speicher und 4 GByte RAM in Schwarz für circa 189 Euro

Conrad: Xiaomi Mi A1 mit 64 GByte Speicher und 4 GByte RAM für 209 Euro (Garantie 48 Monate: + 20 Euro)

