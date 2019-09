Firefox 69 unter Linux Mint installieren

Firefox 69 steht in der Aktualisierungsverwaltung von Linux Mint noch nicht zur Verfügung. Eine manuelle Installation ist aber möglich.

Firefox 69 schützt standardmäßig vor Krypto-Miner und schränkt die Nutzung von Flash weiter ein. Außerdem bietet er neue Einstellungsmöglichkeiten in Sachen automatische Wiedergabe von Medien. Für Nutzer von Linux Mint steht der neue Mozilla-Browser derzeit noch nicht in der Aktualisierungsverwaltung zur Verfügung. Was bleibt, ist die manuelle Installation. Hierzu geht man wie folgt vor:

Konsole starten und optional folgendes Verzeichnis anlegen, in das man anschließend navigiert: ~/Downloads/Temp/firefox Firefox herunterladen:

wget https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/69.0/linux-x86_64/de/firefox-69.0.tar.bz2

oder für 32-Bit-Versionen:

wget https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/69.0/linux-i686/de/firefox-69.0.tar.bz2 Archiv entpacken: tar -xjf firefox-69.0.tar.bz2 Firefox-Ordner ins Verzeichnis opt verschieben:

sudo mv firefox /opt/firefox69 Anschließend das Firefox-Verzeichnis im Ordner bin umbenennen und einen Verweis auf die neue Version setzen:

sudo mv /usr/bin/firefox /usr/bin/firefoxold

sudo ln -s /opt/firefox69/firefox-bin /usr/bin/firefox

Fertig. Nun sollte Firefox 69 Quantum unter Linux Mint zur Verfügung stehen.