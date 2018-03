Galaxy S8 und Galaxy S8+: Aktueller Update-Status in Deutschland, Österreich und der Schweiz [Update 19]

Das Update auf Android 8 Oreo für Galaxy S8 und Galaxy S8+ ist in der DACH-Region so gut wie abgeschlossen. Lediglich für die von 1&1 verkauften Modelle taucht noch keine Oreo-Firmware in der Datenbank auf.