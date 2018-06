Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge: Update auf Android 8.0 Oreo fast abgeschlossen

Bis auf die von 1&1 und Drei vertriebenen Modelle steht das Oreo-Update für Galaxy S7 und S7 Edge in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Die Ende Mai begonnene Auslieferung des Updates auf Android 8 Oreo für die Samsung-Smartphones Galaxy S7 und S7 Edge ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz so gut wie abgeschlossen. Bis auf die Modelle von 1&1 (Produktcode: XEG) und die des österreichischen Providers Drei (DRE) steht das Oreo-Update für alle anderen in der DACH-Region angebotenen Varianten zur Verfügung. Sollten nach der Aktualisierung Probleme auftauchen, die auch nach einigen Tagen nicht verschwinden, sollte man das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Meldunng vom 31. Mai 2018: Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge: Android 8.0 Oreo wird ausgeliefert

Samsung hat mit der Auslieferung von Android 8.0 Oreo für seine 2016 erschienen Smartphones Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge begonnen. Hierzulande erhalten als erstes die freien Modelle mit Produktcode DBT das Update. Auch für von Vodafone und A1 verkaufte Geräte (Produktcodes: VD2, MOB) steht das Update zur Verfügung. Die Aktualisierung für das Galaxy S7 umfasst 1246,8 MByte und trägt die Bezeichnung G930FXXU2ERE8 / G930FDBT2ERE8 / G930FXXU2ERD6. Weitere S7-Modelle sollten das Update in den nächsten Tagen respektive Wochen erhalten. Die Mai-Sicherheitsupdates sind in der Aktualisierung nicht enthalten.

Mit der Aktualisierung auf Android 8.0 bringt Samsung auch einige Systemkomponenten auf den aktuellen Stand. Für Unternehmen dürfte interessant sein, dass nun auch die S7-Modelle auf Knox 3.1 und API-Level 25 basieren. Knox 3.1 bietet eine feinere Kontrolle über die Berechtigungen im Arbeitsprofil. Zum Beispiel können Unternehmen ganz einfach verschiedene Anwendungen auf die Whitelist oder Blacklist setzen.

Die Aktualisierung sollte unter Einstellungen – Software-Update auf den genannten Geräten zur Installation angeboten werden. Ist das nicht der Fall, kann man mit dem Samsung-Tool Smart Switch versuchen, die Aktualisierung manuell zu installieren. Oft steht diese für Smart Switch früher zur Verfügung als für OTA. Smart Switch liegt für Windows und macOS vor. Wer sich nicht sicher ist, welche Firmwareversion auf seinem Samsung-Smartphone installiert ist, kann dies mit der App Phone INFO Samsung herausbekommen. Die App listet unter anderem den Produktcode auf, sodass man anhand weiter unten aufgeführter Tabelle erfahren kann, ob ein Update zur Verfügung steht. Alternativ kann man an diese Informationen auch über die Eingabe von *#1234# in der Telefon-App. Unter CSC wird der entsprechende Provider-Code angegeben.

Samsung Galaxy S7: Aktuelle Firmwareversionen (Quelle: Sammobile und Samsung-Updates, Stand 18.6.2018) Android-Version Sicherheitspatch CSC (Providercode in Rot) Produktcode Provider 8.0 1. April 2018 G930F VFG 2ERE8 VD2 Vodafone 8.0 1. April 2018 G930F TEF 2ERE9 VIA O2 8.0 1. April 2018 G930F DBT 2ERE8 DBT Freies Gerät 8.0 1. April 2018 G930F DDX 2ERE8 DTM T-Mobile 8.0 1. April 2018 G930F DDX 2ERE8 DDE Congstar 7.0 1. März 2018 G930F XEG 2DRB5 XEG 1&1 7.0 1. Januar 2018 G930F DRE 2DRAC DRE Hutchison Drei (Österreich) 8.0 1. April 2018 G930F VFG 2ERE9 MOB A1 (Österreich) 8.0 1. April 2018 G930F DAX 2ERE8 MAX T-Mobile (Österreich) 8.0 1. April 2018 G930F DAX 2ERE8 TRG Telering (Österreich) 8.0 1. April 2018 G930F ATO 2ERE8 ATO Freie Geräte (Österreich) 8.0 1. April 2018 G930F AUT 2ERE8 AUT Freies Gerät (Schweiz) 8.0 1. April 2018 G930F VFG 2ERE9 SWC Swisscom (Schweiz)

Samsung Galaxy S7 Edge: Aktuelle Firmwareversionen (Quelle: Sammobile und Samsung-Updates) Android-Version Sicherheitspatch CSC (Providercode in Rot) Produktcode Provider 8.0 1. April 2018 G935F VFG 2ERE8 VD2 Vodafone 8.0 1. April 2018 G935F TEF 2ERE9 VIA O2 8.0 1. April 2018 G935F DBT 2ERE8 DBT Freies Gerät 8.0 1. April 2018 G935F DDX 2ERE8 DTM T-Mobile 8.0 1. April 2018 G935F DDX 2ERE8 DDE Congstar 7.0 1. Februar 2018 G935F XEG 2DRB5 XEG 1&1 7.0 1. Januar 2018 G935F DRE 2DRAC DRE Hutchison Drei (Österreich) 8.0 1. April 2018 G935F VFG 2ERE9 MOB A1 (Österreich) 8.0 1. April 2018 G935F DAX 2ERE8 MAX T-Mobile (Österreich) 8.0 1. April 2018 G935F DAX 2ERE8 TRG Telering (Österreich) 8.0 1. April 2018 G935F ATO 2ERE8 ATO Freie Geräte (Österreich) 8.0 1. April 2018 G935F AUT 2ERE8 AUT Freies Gerät (Schweiz) 8.0 1. April 2018 G935F VFG 2ERE9 SWC Swisscom (Schweiz)