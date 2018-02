SanDisk bringt microSD-Karte mit 400 GByte und bis zu 160 MByte/s

Auf dem Mobile World Congress hat die Western Digital-Tochter SanDisk die Extreme microSDXCTM 400 GB vorgestellt. Sie ist laut Hersteller die schnellste UHS-I Flash-Speicherkarte der Welt mit einer Lesedatenrate von 160 MByte/s und einer Schreibperformance von 90 MByte/s. Damit ist sie etwa 50 Prozent schneller als das zur IFA vorgestellte Modell SanDisk Ultra 400GB.

Die hohe Geschwindigkeit erreicht die neue SanDisk allerdings nur unter besonderen Voraussetzungen. Western Digital spricht in der Pressemitteilung von so genannten Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)-enabled-Karten, was auch entsprechende Logik bei den Controllern voraussetzt. Mit üblichen Kartenlesern, wie sie etwa bisher in Smartphones und Kameras verwendet werden, beträgt die maximale Datentransferrate etwas über 100 MByte/s. Nach eigenen Angaben ist SanDisk im Gespräch mit anderen Herstellern und wirbt um Unterstützung für seine proprietäre Technik

Die SanDisk Extreme microSDXCTM 400 GB erfüllt den A2-Standard der SD Association, der sich auf die Leistung in Bezug auf Anwendungen bezieht. Somit bietet das Modell 4000 IOPS beim Lesen und 2000 IOPS bei beim Schreiben. Mit der Video Speed Class von V30 beherrscht die Karte außerdem die kontinuierliche Aufnahme von 4K- oder UHD-Filmen.

Die SanDisk die Extreme microSDXCTM 400 GB soll im Juni auf den Markt kommen. Einen Preis hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben. Die zur IFA vorgestellte Variante SanDisk Ultra Plus mit 400 GByte Kapazität kostet etwa 210 Euro.