Samsung hat das Galaxy S9 und das Galaxy S9+ wie erwartet am 25. Februar 2018 in Barcelona auf dem Mobile World Congress vorgestellt. Die neuen Smartphones sollen ab dem 16. März für 849 Euro (S9) und 949 Euro erhältlich sein. Zusätzlich zu den Standardmodellen, die einen 64 GByte großen Speicherplatz bieten, gibt es für 1049 Euro das Galaxy S9+ auch mit 256 GByte Speicher. Die Duos-Varianten mit zwei SIM-Kartenslots kosten genauso viel wie die Standardmodelle. Gegenüber den Vorgängerversiionen Galaxy S8 und Galaxy S8+ sind die neuen Smartphones in der Standardausstattung 50 Euro teurer. Man darf jedoch davon ausgehen, dass der Preis für die Geräte schnell fallen wird. Bereits nach zwei Monaten waren Galaxy S7 als auch das Galaxy S8 laut einer Analyse des Vergleichsportals guenstiger.de 25 Prozent günstiger zu haben. Die folgende Bildergalerie zeigt die wesentlichen Unterschiede der S9-Smartphones zu ihren Vorgängern.