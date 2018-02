Googles öffnet Unternehmen iMessage-Rivalen RCS für Android

Google kooperiert öffnet ein Early-Access-Programm für RCS-Messages für Unternehmen. RCS-Services (Rich Communication Services) sind ein Upgrade für traditionelle SMS. Über die Google-Plattform können Unternehmen SMS-Nachrichten mit einem Branding versehen, oder mit Medien-Inhalten oder interaktiven Komponenten erweitern. Auch eine bessetere Analyse ist mit diesen Nachrichten möglich.

Wie Google in einem Blogeintrag mitteilt, können jetzt Unternehmen aus den Brachen Food, Reise, Einzelhandel oder Post in den USA und in Mexiko zum ersten Mal die erweiterten SMS-Nachrichten nutzen.

In den USA arbeitet Google mit Sprint zusammen, um RCS-Nachrichten an Kontakte zu schicken. Erste Unternehmen sind Flowers.com, Booking.com, SnapTravel, Subway und DHL. Zudem nennt Google weitere Interessenten an dem Service.

In SMS-Nachrichten auf Android werden Anwender diese erweiterten Funktionen automatisch zu sehen bekommen, teilt Google mit.

2016 bot der US-Carrier Sprint der RCS-basierte SMS-Services in den Staaten anbot, um damit für Apples iMessage eine Alternative auf Android bereit zu stellen. Inzwischen sind es mehr als 40 Carrier und Gerätehersteller, die den Google-Service nutzen, wie die Alphabet-Tochter mitteilt. In Deutschland etwa bietet die Telekom mit Message + einen entsprechenden Service an. Auch Telefónica unterstützt seit 2017 diesen Dienst.

Auf dem MWC in Barcelona könnte Google zudem weitere Nutzer des neuen Unternehmensprogramms vorstellen.

Google hatte vor wenigen Tagen bereits das Rich-Media-Format AMP für E-Mails vorgestellt. Mit AMP soll es ähnlich wie mit RCS (ehemals Joyn) möglich sein, interaktive Funktionen und zusätzliche Medien wie Videos direkt in eine Mail einzubetten. Damit versucht Google unter anderem, den eigenen Mail-Service für Unternehmensanwender attraktiver zu machen.