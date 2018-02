So bekommt man Googles „View Image“ zurück

Nach einem Abkommen hat Google ein praktisches Feature in der Bildersuche gestrichen. Mit Googles Browser Chrome lässt sich das jedoch schnell umgehen.

Eine Chrome-Erweiterung vervollständigt Googles Bildersuche wieder. Google musste das Feature „View Image“ aus den eigenen Sucherebnissen entfernen. Damit können Anwender nach ähnlichen Bildern suchen, ohne dass ein betreffendes Bild im Zusammenhang mit einer Webseite angezeigt wird. So können Nutzer der Google-Suche schnell ein Bild anzeigen, was aber offenbar in vielen Fällen für Urheberrechtsverletzungen missbraucht wurde.

Nach einem Abkommen zwischen Google und Getty Images hatte Google diese Funktion entfernt. Der Suchmaschinenbetreiber und der Bildvermarkter hatten vereinbart, dass Google Inhalte aus dem Getty-Archiv in der Suche anzeigen kann. Teil dieser Vereinbarung war aber offenbar auch, dass Google einige Änderungen an der Bildersuche umsetzt. So ist auch die genannte Funktion aus Googles Service verschwunden.

Doch nur einen Tag nach dem Wirksamwerden dieser Vereinbarung hat der Entwickler Jushua B, laut eigenen Angaben ein australischer Student, diese Funktion als Chrome-Erweiterung wieder zurückgebracht.

Nachdem diese Funktion vorerst nur den Nutzern des Google-Chrome-Browsers zur Verfügung stand, ist sie inzwischen auch für den Firefox verfügbar.

Nach dem Download und der Installation der kostenlosen Erweiterung ist die Funktion schon nach wenigen Sekunden wieder verfügbar. Der derzeit einzige Unterschied zwischen dem original-Google-Service und der Erweiterung ist, dass die Erweiterung die Bilder in einem neuen Tab öffnet.

