Sicherheitslücke: VPN-Service Hotspot Shield gibt Standorte von Nutzern preis

Die Schwachstelle steckt im lokal installierten Web Server des kostenlosen Dienstes. Der Anbieter AnchorFree weiß seit Dezember von dem Problem und reagiert erst nach Veröffentlichung eines Proof of Concept. Strittig ist, ob der Bug auch IP-Adressen von Nutzern offenlegt.

Ein Sicherheitsforscher hat eine Möglichkeit gefunden, Nutzer des VPN-Diensts Hotspot Shield zu identifizieren. Der kostenlose Dienst des Unternehmens AnchorFree, der weltweit schätzungsweise 500 Millionen Nutzer hat, soll eigentlich deren Anonymität und Privatsphäre gewährleisten. Ein Bug gibt jedoch persönliche Daten preis, wie das Land, in dem sich der Nutzer befindet, und den Namen seines WLAN-Netzwerks.

Diese Daten lassen sich mit öffentlich verfügbaren Informationen zu WLAN-Netzwerken abgleichen und erlauben es unter Umständen, den Standort eines Nutzers zu ermitteln. „Mit Informationen wie dem WLAN-Namen kann ein Angreifer leicht herausfinden, wo sich ein Opfer befindet“, schreibt der Forscher Paulos Yibelo, der den Fehler entdeckt hat. Zusammen mit dem Herkunftsland des Nutzers lasse sich die Liste der möglichen Standorte zumindest eingrenzen.

Der von Yibelo zur Verfügung gestellte Beispielcode offenbarte bei Tests von ZDNet USA auf mehreren unterschiedlichen Rechnern die Namen der jeweiligen WLAN-Netzwerke. Auslöser ist eine Schwachstelle im Web Server, den Hotspot Shield auf dem Rechner eines Nutzers installiert. Der Beispielcode, der nur wenige Zeilen umfasst, ruft die fraglichen Informationen aus einer JavaScript-Datei ab, die auf dem Web Server gehostet wird.

Für die Entwicklung seines Proof of Concept habe er nur wenige Sekunden benötigt, so der Forscher. Der Code lege derzeit die Informationen zwar nur gegenüber einem lokalen Nutzer offen. Es sei aber kein Problem, den Code so anzupassen, dass er von einer schädlichen Website aus ausgeführt werden könne, um von dort persönliche Daten des Opfers auszuspähen.

Unter besonderen Umständen sei er sogar in der Lage, IP-Adressen von Nutzern zu ermitteln – allerdings mit gemischten Ergebnissen. ZDNet USA konnte dies bei seinen Tests nicht nachvollziehen. AnchorFree, das von Yibelo über den Bug informiert wurde, bestreitet indes eine Offenlegung von IP-Adressen.

„Wir haben den Bericht des Forschers geprüft und getestet“, teilte Tim Tsoriev von AnchorFree mit. „Wir haben herausgefunden, dass die Anfälligkeit keine IP-Adressen von Nutzern oder irgendwelche persönlichen Daten preisgibt.“ Möglicherweise mache der Bug aber generische Informationen wie das Herkunftsland öffentlich. Noch in dieser Woche werde ein Update bereitgestellt, das die für das Datenleck verantwortliche Komponente vollständig entferne.

AnchorFree wusste dem Forscher zufolge bereits seit Dezember von dem Problem. Da das Unternehmen nie auf seine Meldung reagierte, veröffentlichte er am Montag die Details der Schwachstelle sowie den Beispielcode. Zuvor hatte er die Anfälligkeit im Rahmen eines Bug-Bounty-Programms dem Sicherheitsanbieter Beyond Security gemeldet, der ebenfalls keine Rückmeldung von AnchorFree erhielt.

[mit Material von Zack Whittaker, ZDNet.com]

