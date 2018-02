SAP beendet Mobile Platform

SAP gibt bekannt, dass nach dem 31. Dezember 2020 die SAP Mobile Platform nicht mehr unterstützt wird. Die Mobile Platform ist die On-Premises Middleware für mobile Anwendungen. Nach diesem Datum sollen Anwender die Cloud-Lösung die Cloud Platform Mobile Services verwenden. Die Grundlage für die SAP Mobile Platform hatte SAP im Jahr 2010 zusammen mit dem Datenbankanbieter Sybase übernommen. Bei Sybase nannte sich das Produkt Unwired Platform.

Die Mobile Platform dient als Middleware für ein heterogenes Backend aus Unternehmenslösungen, Datenbanken und verbindet diese mit mobilen Endgeräten.



In einem Blogeintrag erklärt der Senior Product Manager Martin Grasshoff, dass der Support für diese Lösung am 31. Dezember auslaufen wird. Für Anwender gibt es laut Grasshoff damit zwei Möglichkeiten: Entweder die Nutzer wechseln nach dem genannten Datum zu der so genannten „Customer Specific Maintenance“ oder migrieren auf die Mobile Services, die SAP über die Cloud anbietet.

Mit der Customer Specific Maintenance können die Anwender zwar das Produkt weiter verwenden, bekommen aber keinerlei neue Features oder Innovationen mehr. Anwender, die sich für diese Option entscheiden, bekommen diese automatisch. Mit dieser kostenpflichtigen Option werden jedoch nur kundenspezifische Anforderungen abgedeckt. Bei geänderter Gesetzeslage etwa wird SAP keine Anpassungen mehr ausliefern. „Wir planen auch nicht, Extended Maintenance anzubieten“, ergänzt Grasshoff.

SAP rät jedoch den Anwendern dringend, in die Cloud zu migrieren. Denn auch schon vor dem Support-Ende werde SAP den Schwerpunkt neu setzen. „Auch wenn man noch Verbesserungen mit der SAP Mobile Platform bekommt, fokussiert sich unsere Produkt-Roadmap auf die Innovationen der SAP Cloud Platform Mobile Services„, erklärt Grasshoff in dem Blog vom 31. Januar. Wer also auf neue Features für die mobile Anbindung der Mitarbeiter an das Unternehmensbacken setzt, wird mit anderen Worten um eine Migration in die Cloud nicht herum kommen.

Grasshoff nennt zudem weitere Gründe für die Anwender, auf das Cloud Extention Model zu wechseln: Kostenersparnisse, neue Features und eine bessere Integration mit anderen SAP-Anwendungen. Diese reichen von „SAP HANA- oder ASE-Datenbanken bis zu Laufzeitumgebungen für Java, HANA XS, HTML5 oder auch ABAP.“ Mit der Cloud-Platform bekommen Anwender deutlich mehr Möglichkeiten und auch eine vereinfachte Entwicklung für eigene Apps. Die Cloud-Lösungen können über SAP-Infrastruktur oder auch in anderen Infrastrukturen betrieben werden.

SAP gibt Anwendern immerhin drei Jahre Zeit, die Migration vorzubereiten. Für Anwender, für die Mobile-Enterprise-Features eine strategische Rolle einnehmen, dürfte die Entscheidung auf der Hand liegen. Der Gründer des australischen SAP-Beratungsunternehmens Blue T, nennt SAP-Entscheidung in einem Tweet „unausweichlich“.