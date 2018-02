Kaspersky bringt Sicherheit für Microsoft Office 365

Der Sicherheitsanbieter Kaspersky Labs stellt Security for Microsoft Office 365 vor und liefert damit in erster Linie erweiterten Schutz für Exchange Online. Der in Microsoft Office 365 integrierte E-Mail-Dienst ‚Exchange Online‘ werde damit laut Kaspersky durch eine Cloud-basierte Threat Intelligence und durch maschinelles Lernen noch sicherer. Der Anbieter zielt mit dieser Lösung vor allem auf die Bedürfnisse von mittelständischen Anwendern oder Managed Service Provider (MSPs), die dieses Marktsegment bedienen. Die Lösung soll einen zusätzlichen Schutz vor Spam, Phishing, Ransomware und unbekannten Cyberattacken bieten.

Kasperskys Sicherheitslösung wird wie die Microsoft-Lösung über die Cloud bereit gestellt. Das ermögliche nicht nur eine flexible Cloud-basierte Verwaltung und Konfiguration, sondern erleichtere auch die native Integration mit Exchange Online. Über ein Dashboard können Anwender Statistiken zur aktuellen Gefahrenlage aufrufen und auch fälschlicherweise gelöschte E-Mails lassen sich darüber wieder herstellen.

Die neue Lösung erweiterte Sicherheitsmechanismen gegen Ransomware, schädliche Anhänge, Spam, und Phishing. Auch Man-in-the-E-Mail-Attacken beziehungsweise Business E-Mail Compromise sollen dank der Kaspersky-Lösung abgewehrt werden, in dem die Kaspersky-Lösung die bereits von Microsoft in Exchange Online bereitgestellten Funktionen erweitert.



Dafür sorgt der russische Hersteller mit dem so genannten HuMachine-Intelligence-Ansatz, für den eine netzwerkbasierte Anti-Phishing-Engine, maschinenlernende Erkennung, Attachment-Filter und Sandbox-Technologie, Experten und der Big Data Threat Intelligence kombiniert werden.

Diese unterstützt vor allem die Sicherheitsadministratoren in kleineren Unternehmen bei der Überprüfung der E-Mail-Korrespondenz. Mails werden immer häufiger von Kriminellen missbraucht, um damit in das Unternehmen vorzudringen.

„Täglich werden Millionen von E-Mails verschickt. Bereits eine einzige Phishing-Mail oder ein schädlicher Anhang kann Unternehmen massive Schäden zufügen oder sie sogar ganz vom Markt verschwinden lassen“, warnt Vladimir Zapolyanski, Head of SMB Business bei Kaspersky Lab.

Dank der zentralen Verwaltungskonsole in Security for Microsoft Office 365 können auch Managed Service Provider (MSP) beziehungsweise Managed Security Service Provider (MSSP) sowie externe IT-Administratoren damit verschiedenen Kunden gleichzeitig im Blick behalten und verwalten. Außerdem werden mehrere Accounts für unterschiedliche Administratoren unterstützt.

Für Interessierte bietet Kaspersky auch eine kostenlose Testversion der Security for Microsoft Office 365.